Am Sonntag findet in der Gemeinde Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) eine historische Bürgermeisterwahl statt. Es ist der erste Urnengang ohne Stimmabgabe in Wahllokalen, das Ergebnis wird nur anhand der Briefwahl ermittelt. Der Kreis ordnete das wegen der Corona-Krise an.