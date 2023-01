Der Bund kippt die Maskenpflicht im Fernverkehr - und Hessen zieht nach. Ab Anfang Februar müssen Fahrgäste auch im Nahverkehr keine Masken mehr tragen.

Mund und Nase zu bedecken, das war im Sinne des Infektionsschutzes für Bus- und Bahnreisende in Hessen lange Zeit Vorschrift. Doch das ändert sich nun: Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar vorzeitig fallen . Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mit.

Und Hessen zieht nach: Auch im öffentlichen Nahverkehr soll die Maskenpflicht am dem 2. Februar gestrichen werden, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) ebenfalls am Freitag über Twitter erklärte. "Die Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums, die Maskenpflicht im Fernverkehr zum Beginn des Monats Februar auszusetzen, ist in der Sache geboten und entspricht den gemeinsamen Überlegungen der Länder für den ÖPNV." Auch Hessen werde so verfahren. Bisher mussten in Hessen die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen.

Empfehlung bleibt

Sein Ministerium ergänzte auf hr-Anfrage, Hessen habe der Verhältnismäßigkeit der verpflichtenden Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt und so auch den erheblichen Grundrechtseingriff der Isolationspflicht bereits Ende November beendet. Die Empfehlung, sich mit FFP2-Masken vor Ansteckung und mit der Impfung gegen schwere Krankheitsverläufe zu schützen, werde nun bekräftigt.

Noch kurz nach Weihnachten war Klose in dieser Sache deutlich zurückhaltender. "Die Maskenpflicht in Bahnen und Bussen schützt insbesondere vulnerable Menschen, die auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind", hatte er dem hr vor knapp drei Wochen gesagt. Er hatte sich damit gegen einen Vorstoß von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gewandt, der ein Ende aller Schutzmaßnahmen gefordert hatte.

In drei Bundesländern bereits gekippt

Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bislang in Fernbussen und -zügen noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Für Kinder ab sechs Jahren galt die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen.

Drei Bundesländer hatten die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bereits gekippt: In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein muss keine Maske mehr getragen werden. Fünf weitere Bundesländer haben die Aufhebung für die kommenden Wochen angekündigt .

