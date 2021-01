Daniela Wagner wollte die hessischen Grünen auch in diesem Jahr wieder in den Bundestagswahlkampf führen. Doch auf der Landesmitgliederversammlung musste sie sich knapp geschlagen geben. Bei Platz zwei fiel die Entscheidung dagegen klar aus.

Drei Wahlgänge waren am Samstag auf der Landesdelegiertenversammlung der Grünen nötig, dann war die Überraschung perfekt: Bettina Hoffmann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird die hessischen Grünen in den Bundestagswahlkampf führen. Die 61 Jahre alte Bundestagsabgeordnete setzte sich in der Stichwahl gegen Daniela Wagner durch, die nach 2017 gerne erneut Spitzenkandidatin geworden wäre. Für Hoffman votierten 774 Parteimitglieder, für die 63 Jahre alte Darmstädterin Wagner 664. "Das ist halt so in der Demokratie", reagierte Wagner auf das für sie enttäuschende Ergebnis. Sie kündigte an, noch für den 7. Listenplatz zu kandidieren.

Hoffmann: Weniger kompromissbereit sein

Mit Bettina Hoffmann steht nun eine ausgewiesene Umweltpolitikerin auf Platz 1 der grünen Landesliste - und erstmals eine Nordhessin. Sie forderte die Grünen auf, weniger kompromissbereit in Umwelt- und Klimafragen zu sein. "So etwas wie die A49 darf nicht wieder vorkommen", sagte sie mit Blick auf den Streit um die Rodungen für den geplanten Autobahn-Lückenschluss.

Auf Platz 1: Grünen-Bundestagsabgeordnete Bettina Hoffmann Bild © picture-alliance/dpa

Weniger spannend verlief die Entscheidung über den 2. Listenplatz: Außen- und Verteidigungspolitiker Omid Nouripour hatte keinen Gegenkandidaten und erhielt 1.349 Stimmen - und damit 90,6 Prozent. Der Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt bedankte sich für den "riesigen Rückenwind". Platz 3 ging an die Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche.

Endgültige Abstimmung in Messehalle 3

Die am Samstag per digitaler Abstimmung getroffenen Entscheidungen sind allerdings nur vorläufig: Das Wahlgesetz erlaubt die endgültige Abstimmung nur in Präsenz. Endgültig abgestimmt wird demnach am Sonntag in der Frankfurter Messehalle 3. Rund 140 Parteimitglieder haben sich dafür angemeldet, wie eine Parteisprecherin dem hr sagte. Die Teilnehmer erwartet ein Corona-Schnelltest, das Abstandsgebot sollte in der 20.000 Quadratmeter großen Halle ebenfalls einzuhalten sein.

Am ersten Tag der weitgehend digital abgehaltenen Landesmitgliederversammlung waren einige Dutzend Kandidaten in der Messehalle präsent und rund 1.400 Mitglieder online zugeschaltet.

Wenig Präsenz: Der Grünen-Parteitag in Frankfurt lief am Samstag überwiegend digital ab. Bild © Franco Foraci/hr

Unruhig dürfte es am Sonntag zumindest vor der Messehalle zugehen: Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerks Attac haben angekündigt, dass sie mit lauten Motorsägengeräuschen gegen den Weiterbau der A49 demonstrieren wollen, für die bereits Wald gerodet wurde.

