Darum will ein SPD-Ortsverein die Nahles-Gegnerin an der Parteispitze

"So jemanden braucht die Partei jetzt"

Auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden soll Andrea Nahles am Sonntag neue SPD-Bundesvorsitzende werden. Der Bundesvorstand will es, die Hessen-SPD auch - aber nicht die SPD Pfungstadt. Herausforderin Simone Lange wäre ihr lieber, sagt die Vorsitzende des Ortsvereins im Interview.

Die herben Verluste bei der Bundestagswahl, der Streit um die Große Koalition, schließlich das Debakel um Ex-Hoffnungsträger Martin Schulz: Um aus ihrem Tief zu kommen, will sich die SPD neu aufstellen. Personell soll das am Sonntag beim Sonderparteitag im Wiesbadener Congress-Center geschehen. Allerdings hat die einstimmig vom Bundesvorstand nominierte Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, bei der Wahl der neuen Vorsitzenden eine Gegenkandidatin.

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange gilt zwar als krasse Außenseiterin. Aber von der Basis erfährt die Politikerin einige Zustimmung. Unter den laut Partei rund 60 Ortsvereinen, die den 600 Delegierten Lange offiziell zur Wahl vorschlagen, sind auch vier hessische: Einer davon ist die SPD Pfungstadt. Über die Beweggründe, der Parteispitze bei der Besetzung des wichtigsten SPD-Postens nicht zu folgen, sprach hessenschau.de mit der Vorsitzenden Isabell-Joy Klingelhöfer:

hessenschau.de: Frau Klingelhöfer, womit hat Frau Nahles Sie verärgert, dass Sie ihre Gegenkandidatin Simone Lange unterstützen?

Isabell-Joy Klingelhöfer: Da geht es weniger um Verärgerung. Es ist auch erst einmal gar keine Wahlempfehlung. Wir wollten einfach auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, anzutreten und für die besten Ideen und die beste Ausrichtung der Partei anzutreten.

hessenschau.de: Ihr Landeschef, Thorsten Schäfer-Gümbel, könnte trotzdem sauer sein. Er und der gesamte Bundesvorstand halten Andrea Nahles für die Richtige.

Isabell Klingelhöfer, Vorsitzende der SPD Pfungstadt Bild © SPD Hessen-Süd

Klingelhöfer: Da wird niemand sauer. Unterschiedliche Meinungen müssen ja möglich sein. Danach werden wir wieder gemeinsam kämpfen, vor allem für ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl im Oktober.

hessenschau.de: Wen würden Sie wählen, wenn Sie am Sonntag Delegierte wären?

Klingelhöfer: Das möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich bin ja keine Delegierte. Aber ich bin in der Frage relativ klar sortiert. Unser Bürgermeister Patrick Koch (ebenfalls SPD, Anm.d. Red.) kennt Simone Lange persönlich und hat sich für sie eingesetzt.

Außerdem ist Andrea Nahles ja schon Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Für die notwendige Erneuerung der Partei wäre es aber besser, wenn die beiden Ämter Bundesvorsitz und Fraktionsvorsitz personell getrennt wären.

Weitere Informationen Vier für Lange Neben der SPD Pfungstadt stützen auch die drei hessischen Ortsvereine Bad Zwesten-Oberuff-Schiffelborn (Schwalm-Eder), Niederdorffelden (Main-Kinzig) und Selters (Limburg-Weilburg) die Kandidatur Simone Langes gegen Andrea Nahles. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Jetzt haben Sie doch verraten, dass Sie Frau Lange wählen würden.

Klingelhöfer (lacht): Sie hat sehr viel kommunalpolitische Erfahrung, sie war im Landtag von Schleswig-Holstein. Und sie würde vor allem frischen Wind in die Partei bringen, da sie bis jetzt nicht dem Parteivorstand angehörte. So jemanden braucht die SPD jetzt.

hessenschau.de: Spielt der gescheiterte Wechsel von Martin Schulz ins Außenministerium eine Rolle? Viele an der Basis haben Andrea Nahles ihre Beteiligung an dem Deal übel genommen .

Klingelhöfer: Es war gewiss nicht geschickt, dass die Parteiführung so etwas zu diesem Zeitpunkt ausgehandelt hat. Das ist auch in unserem Ortsverein auf Kritik gestoßen. Es war für uns aber nicht der entscheidende Punkt.

hessenschau.de: Dann wohl eher, dass Lange ausdrücklich gegen die Neuauflage der Großen Koalition ist, die Nahles mit ausgehandelt hat?

Klingelhöfer: Klar ist, dass sich auch die SPD Pfungstadt eindeutig gegen die Große Koalition ausgesprochen hat. Aber die gibt es jetzt nun einmal. Umso wichtiger ist es, dass wir in Berlin die Spitzenämter in Partei und Fraktion mit unterschiedlichem Personal besetzen, unser Profil schärfen und uns erkennbar von der CDU abgrenzen.

hessenschau.de: Aber was können Sie am Sonntag gewinnen? Frau Lange gilt als aussichtslos, und mit einer Kampfabstimmung gibt die SPD nach all dem Zwist schon wieder kein Bild der Geschlossenheit ab.

Klingelhöfer: Wie die Delegierten sich mehrheitlich entscheiden, weiß ich nicht. So oder so ist es aber doch wichtig, eine Alternative anzubieten.

Und was die Geschlossenheit angeht: Das klingt gerade so, als wären Diskussionen oder eine Gegenkandidatur etwas Schädliches. Man muss aber harte Diskussionen führen und eben auch unterschiedliche Meinungen vertreten, wenn es um die Sache geht. Hinterher steht man wieder zusammen. Da ist eben ein demokratischer Prozess. Es geht ja nicht darum, einen x-beliebigen Posten zu verschenken.

hessenschau.de: Erst gegen die GroKo, dann gegen Nahles. Ist schon abzusehen, wann Sie das nächste Mal die Parteilinie verlassen?

Klingelhöfer: Wir sind zwar ein kritischer Ortsverein. Wir diskutieren auch intern sehr intensiv. Aber das heißt ja nicht, dass wir aus Prinzip immer dagegen sind. Den Begriff Parteilinie mag ich nicht. Ich sehe es so, dass es Vorschläge gibt und man sich dafür Mehrheiten suchen muss.

Hinter dieser demokratisch legitimierten Mehrheit steht dann auch der Ortsverein. Am Ende muss immer klar sein, dass unser politischer Gegner nicht innerhalb der Partei zu finden ist.

Das Gespräch führte Wolfgang Türk.