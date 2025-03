Das sind die fünf Erkenntnisse aus der OB-Wahl in Wiesbaden

Externer Inhalt

Sechs Jahre später kommt Mende bereits in der ersten Runde auf 37 Prozent der Stimmen. Ein sattes Plus von gut zehn Prozentpunkten oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: 3.965 Stimmen mehr. Neben dem Amtsbonus dürfte Mende auch zugute kommen, dass er diesmal einen deutlich unbelasteteren Wahlkampf führen konnte. Im Jahr 2019 stand die OB-Wahl in Wiesbaden noch unter dem Eindruck der Korruptionsvorwürfe gegen Mendes Amtsvorgänger und Parteikollegen Sven Gerich.

Zudem dürfte Mende von der Schwäche der Grünen profitiert haben. Deren Kandidatin Gesine Bonnet holte dieses Mal knapp 14,6 Prozent der Stimmen. 2019 - zwei Jahre vor der Berliner Ampelregierung - hatte die Grünen-Kandidatin Christiane Hinninnger noch 23,4 Prozent erreicht.

Thilo von Debschitz hat zwar kein Parteibuch, wurde bei der OB-Wahl aber von CDU und FDP unterstützt. Das brachte ihn mit 30,1 Prozent klar in die Stichwahl. Damit konnte er 5,6 Prozentpunkte mehr erringen als CDU-Kandidat Seidensticker vor sechs Jahren - insgesamt jedoch nur 80 Stimmen mehr.

Interessanterweise liegt Debschitz bei den Briefwählerinnen und -wählern sogar knapp vorne. In dieser Gruppe kam er im ersten Wahlgang auf 35, 2 Prozent, während Mende 34,2 Prozent erreicht. Die Zahlen sind dabei mehr als nur ein Detail, denn der Briefwahlanteil lag am Sonntag bei 48,1 Prozent.

3. Die OB-Wahl war kaum von der Bundestagswahl beeinflusst

Ampel-Aus und Schuldenbremse-Streit, all das hat anscheinend bei der Wahlentscheidung der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener am Sonntag kaum eine Rolle gespielt. Dafür spricht das starke Ergebnis von SPD-Oberbürgermeister Mende. Denn entgegen dem Bundestrend konnten weder die AfD noch die Linke im Vergleich zu den OB-Wahlen von 2019 zulegen. Einzig die Grünen - vor sechs Jahren im Zenit ihrer Popularität - folgen dem Bundestrend und brechen deutlich ein.

4. Die Wahlbeteiligung geht deutlich zurück

Die Tatsache, dass sich sowohl bei Mende als auch bei Debschitz ein vergleichsweise geringer Zuwachs in absoluten Zahlen in ein deutliches Plus bei den Prozentpunkten übersetzt, deutet schon an, dass die Wahlbeteiligung 2025 geringer ausfiel als noch vor sechs Jahren. Nur rund 43,3 der Wahlberechtigten gaben am Sonntag bei der OB-Wahl auch tatsächlich ihre Stimme ab.

Im Jahr 2019 hatten 53,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler in der ersten Runde abgestimmt. Allerdings fand seinerzeit am selben Tag auch die Europawahl statt. Was das für die Wahlbeteiligung in der entscheidenden zweiten Runde am 30. März bedeutet, bleibt abzuwarten. Vor sechs Jahren beteiligte sich an der Stichwahl nicht mal mehr jeder dritte Wahlberechtigte - knapp 32,1 Prozent.

5. Einiges spricht für die Wiederwahl Mendes

Sieben Punkte Vorsprung in der ersten Wahlrunde sind an sich schon eine Hausmarke. Gert-Uwe Mende geht also als Favorit in die Stichwahl. Geht man davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler der Grünen-Kandidatin Bonnet (14,6 Prozent) und der Linken (4,6 Prozent) zur Wahl des SPD-Kandidaten tendieren, neigt sich die Waage noch mehr Richtung Amtsinhaber.

2019 jedenfalls hatte die grüne Kandidatin Christiane Hinninger im ersten Wahlgang noch eine Mehrheit in den Stadtteilen Westend, Mitte, Rheingauviertel, Kastel und Südost erzielen können. Diese gingen in der Stichwahl geschlossen zu Mende über - obwohl die Grünen keine Wahlempfehlung für Mende aussprachen. Wenig spricht dafür, dass es diesmal anders sein könnte.