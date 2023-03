Ministerpräsident Rhein (CDU) hat die Initiativen und Investitionen des Landes in Forschung und Gesundheit gegen Oppositionskritik verteidigt.

Hessen liege bei den Ausgaben dafür und den Patentanmeldungen bundesweit im oberen Drittel, sagte er am Mittwoch im Landtag. Beim Anteil der IT-Beschäftigten sowie als Pharma- und Gesundheitsstandort sei das Land vorne. Allein eine Milliarde Euro sei in "Loewe"-Forschungsprojekte geflossen, sagte Rhein. Redner der Opposition forderten die Regierung auf, die Arbeitsbedingungen in dem Bereich zu verbessern.