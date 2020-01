Rinderhalter, Alpaka-Besitzer und vor allem Schäfer: Hunderte von ihnen haben in Wiesbaden aus Angst vor mehr Wolfsattacken auf ihre Herden demonstriert. Agrarministerin Hinz kniff nicht und hatte einen schweren Stand.

Ein paar Schäfchen, einige Schäferhunde und drei Alpakas - die rund 300 Demonstranten hatten auch Tiere mit auf den Luisenplatz in Wiesbaden gebracht. Dorthin waren am Mittwoch Weidetierhalter aus ganz Hessen vom Hauptbahnhof aus marschiert, um auf einer Kundgebung nahe dem Landtag mehr Schutz ihrer Tiere vor Wölfen zu verlangen.

Viele Schäfer kamen in ihrer traditionellen Kluft mit großem Hut, langem Mantel und Stock in Hessens Landeshauptstadt – und mit ernster Miene. Auf Transparenten und Plakaten stand: "Koexistenz geht nur mit uns!", "Wir lieben unsere Tiere" oder "Wolf wir brauchen dich nicht hier". Dazu drastische Bilder von blutigen Schafskadavern und gefletschten Wolfsgebissen.

Bilanz 2019: Acht Wölfe, 27 tote Schafe

"Das ist wirklich ein Albtraum", sagte Teilnehmerin Kerstin Tolksdorf zur Sorge, es könne ihre Herde treffen. Angriffe seien auch für überlebende Tiere ein Trauma, trächtige Schafe verlören den Nachwuchs häufig. Neben gestiegenen Kosten und Naturschutzauflagen belaste das zunehmende Auftauchen von Wölfen in Hessen den ganzen Berufsstand daher sehr.

2019 sind in Hessen einem aktuellen hr4-Faktencheck zufolge acht verschiedene Wölfe mit Gewissheit registriert worden. Zwei wurden überfahren, einer ist abgewandert. Von den übriggebliebenen fünf Tieren tauchten zwei Wölfinnen öfter auf, vor allem rund um Kellerwald, Meißner und Vogelsberg. Sie könnten dabei sein, ein Wolfsterritorium zu gründen.

Rudel sind noch nicht in Hessen gesichtet worden. Auch die Zahl der getöteten Nutztiere ist noch überschaubar, wenngleich sie steigt: Bei zwölf Angriffen auf Herden rissen Wölfe im vergangenen Jahr 27 Schafe. Drei Schafe wurden verletzt. Hinzu kamen drei Kälber. 2018 gab es keine getöteten Tiere, drei in 2017.

Schäfer: "Blanker Hohn"

Vorwurf der Schäfer an die Landesregierung und besonders Landwirtschaftsminsterin Priska Hinz (Grüne): Die Politik achte trotz steigenden Risikos zu sehr auf das Wohl der Wölfe und zu wenig auf das der Schäfer und ihrer Herden. Von einem "Wolfskuschelkurs" sprach der Landesverband für Schafzucht und -haltung als Hauptorganisator der Demo.

Andere Länder seien weiter. Hessen habe weder eine transparente Entschädigungsregelegung noch ein Förderprogramm für Investitionen in den Schutz vor Wölfen.

Was an Prämie gezahlt werde, um Schutzzäune gegen Wölfe zu bauen, reiche nicht. 31 Euro pro Hektar seien "der blanke Hohn", sagte Christoph Schäfer. Er ist auch von berufswegen Schäfer und hat nach eigenen Angaben schon Tiere an Wölfe verloren. In seinem Betrieb würden deshalb im Frühjahr wahrscheinlich keine Schafe mehr auf die Weide gehen.

Ministerin kniff nicht

Allerdings war Ministerin Hinz trotz des zu erwartenden Ablehnung persönlich zum Luisenplatz gekommen, um nicht nur Verständnis für die Demonstranten zu äußern: Sie bezeichnete Elektrozäune als besten Schutz vor Wolfsangriffen und kündigte auch eine Erhöhung der Herdenschutzprämie an. Buhrufe und Trillern waren die Reaktion.

Zuvor, ebenfalls von Pfiffen begleitet, hatte die Grünen-Politikerin ihre Sicht klargestellt: Die Wahrscheinlichkeit, dass Wölfe in naher Zukunft in Hessen sesshaft würden, sei extrem hoch. "Alle werden lernen müssen, mit dem Wolf zu leben und wieder umzugehen."

Das sei schwierig, die Schäfer würden aber anders als behauptet nicht allein gelassen. Und es werde besser: So sollten Entschädigung für gerissene Tiere ohne viel Bürokratie gezahlt und mehr Beratung geboten werden.

Forderungspapier überreicht

Ein Forderungspapier , das Hinz in Empfang nahm, geht allerdings weiter. Es sieht neben mehr finanziellen Hilfen vor allem vor, die Ausbreitung der Wölfe durch Bejagung einzudämmen. Um das zu ermöglichen, soll der Umgang mit Wölfen teil des Jagdrechts werden und eine bundesweite Obergrenze für ihre Zahl festgesetzt werden.

Eine Studie sollen außerdem klären, ob die Existenz von Wölfen dem Wohl von im Freien gehaltenen Nutztieren nicht kategorisch widerspricht. Wenn sie Elektro-Weidezäune überwunden haben, sollen die "Großraubtiere" in jedem Fall erlegt werden dürfen. Die Agrarministerin lud die Weidetierhalter ein, den Forderungskatalog am 28. Januar im Wiesbadener Agrarministerium mit ihr zu diskutieren.

Der Wolf als Sündenbock?

Umweltschützer forderten, "den Wolf nicht zum Sündenbock zu machen", wie es der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) ausdrückte. Auch er hält es für hinnehmbar, einzelne Wölfe nach Angriffen auf Wölfe zu töten.

Schäfer bräuchten aber vor allem mehr wirtschaftliche Hilfe für ihre ökologisch sinnvolle Arbeit. Dass es vielen Schäfern wirtschaftlich seit Jahren schlecht gehe, habe mit dem Wolf nämlich nichts zu tun.

