Ein breites Bündnis ruft in Frankfurt am Samstag (13 Uhr) zu mehreren Demonstrationen und Aktionen vor der Europawahl auf.

Unter dem Motto "V.O.T.Y. - Vote of the Year" sollen mehrere Demonstrationszüge durch die Stadt ziehen. Zudem werde es Aktionen und einen "Demo-Rave" an verschiedenen Orten in Frankfurt geben. Die Hauptkundgebung startet um 17 Uhr an der Alten Oper. In der ganzen Stadt sind Aktionen geplant. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Teilnehmern.