Jetzt hat auch die Linke ein AfD-Problem. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte sich als Wähler eines AfD-Kandidaten geoutet. Bei Parteikollegen in Hessen sorgt das für Entsetzen.

Die CDU verliert ihre Bundesvorsitzende, die FDP bei der Hamburg-Wahl ihren Platz in der Bürgerschaft - und beide einen Teil ihrer Glaubwürdigkeit: Die Thüringer Verhältnisse und der Umgang mit der dortigen AfD haben schon andere Parteien zerrissen. Jetzt trifft es - ausgerechnet - auch die Linke. Und die Landespartei im Nachbarland Hessen besonders hart.

Ausgelöst hat das Linken-Politiker Bodo Ramelow, seit Mittwoch doch noch Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen , mit dem Bekenntnis: Er hat den dortigen AfD-Kandidaten für das Vizepräsidentenamt in der geheimen Abstimmung mitgewählt. Damit löst der 64-Jährige, der in Gießen eine Lehre bei Karstadt machte, studierte und lange Jahr Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen war, Irritationen und Entsetzen in den eigenen Reihen aus .

Wissler: "Nicht nachvollziehbar"

Die hessische Fraktionschefin Janine Wissler sagte dem hr am Samstag auf Anfrage: "Ich halte die Entscheidung für falsch und kann sie nicht nachvollziehen." Die Linke habe klare Beschlüsse, "dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt". Der von Ramelow Erpressung genannte Situation "hätte man nicht nachgeben dürfen.“

Im Landtag in Wiesbaden habe die Linke den AfD-Vizepräsidentenkandidaten nicht mitgewählt, "weil die AfD keine normale Partei ist", betonte Wissler. Seit Monaten warnen sie und die von ihr geführte Fraktion vor der AfD, die "mit rassistischer Hetze" dem erstarkten Rechtsextremismus im Parlament weiteren Boden bereite.

Hessische FDP stimmte dreimal für AfD-Kandidaten

Und die FDP wird seit Monaten von der hessischen Linken dafür angegangen, dass sie es genauso wie nun der linke Regierungschef Ramelow hielt: Als einzige der anderen Fraktionen im Landesparlament stimmte sie aus prinzipiellen parlamentarischen Erwägungen gleich dreimal für die jeweiligen AfD-Kandidaten für den vakanten Posten des sechsten Landtagsvizepräsidenten.

Was für Wissler besonders schmerzlich ist: Als Ramelow gewählt worden war, freute sie sich noch mit dem Twitter-Kommentar: "Kein Handschlag mit Faschisten! Herzlichen Glückwunsch an Bodo Ramelow." Ein Anspielung auf Ramelows Kurzzeit-Vorgänger Kemmerich (FDP), der mit Hilfe von CDU und AfD ins Amt gekommen war. Da hatte Wissler CDU und FDP noch vorgeworfen, mit "Faschisten paktiert" zu haben."

Wissler kritisiert FDP wegen Teilnahme an AfD-Vizepräsidentenwahl

Dass Ramelow anders als Kemmerich dem AfD-Flügel-Chef Björn Höcke zwar nicht die Hand, dem Vizepräsidenten-Kandidaten der Höcke-Fraktion aber seine Stimme geben würde - das konnte Wissler da noch nicht wissen.

Die Politikerin, die als Mitglied der Plattform "Marx21" zum äußeren linken Flügel gezählt wird, schob auch nach der Erfurter Vizepräsidenten-Wahl zunächst anderen die alleinige Verantwortung für die erstmalige Wahl eines AfD-Politikers in das Amt zu: "CDU und FDP in Thüringen haben nichts begriffen", twitterte sie.

AfD in Hessen gemäßigter als im Nachbar-Bundesland

Und dann das: Danach outete sich Ramelow als AfD-Kandidaten-Wähler. In seiner Begründung nimmt er eine völlig andere Haltung in der Vize-Präsidentenfrage ein als seine Parteikollegen in Hessen. Er wolle mit seiner Stimme den Weg frei machen "für die parlamentarische Teilhabe, die jeder Fraktion zugebilligt werden muss", schrieb Ramelow auf Twitter.

Diese Diskrepanz zwischen ihr und Ramelow wird der hessischen Linken in Zukunft öfter vorgehalten werden. Zumal die AfD im Wiesbadener Landtag gemäßigter auftritt, als die von Höcke geführte Fraktion im Nachbar-Bundesland.

Lambrou: Ramelow weiter als seine hessischen Fraktionskollegen

Hessens-AfD-Fraktionschef Robert Lambrou sagte dem hr am Samstag: "Ich bin kein Fan von Herrn Ramelow. Aber was die demokratischen Gepflogenheiten bei der Wahl des Vizepräsidenten angeht, scheint er weiter zu sein, als seine hessischen Fraktionskollegen."

Die AfD war Ende Januar zum dritten Mal mit der Wahl des Landtagsvizepräsidenten gescheitert. Polizeioberkommissar Dirk Gaw aus Hammersbach (Main-Kinzig) fiel in allen drei Wahlgängen durch. AfD-Fraktionsvorsitzender Lambrou hatte gesagt: "Es ist und bleibt undemokratisch, der AfD-Fraktion den für sie laut Geschäftsordnung vorgesehenen Vizepräsidenten zu verweigern."

Ramelow: "Entscheidung, die nicht jeder akzeptieren kann"

Als zweiten Grund für sein Abstimmungsverhalten führte Ministerpräsident Ramelow an, dass die AfD in Thüringen seit langem den Richterwahlausschusses blockiert. Sie wolle nur dann Kandidaten für den Ausschuss zu benennen, wenn ein Landtags-Vize aus ihren Reihen gewählt werde. "Damit Richter und Staatsanwälte wieder berufen werden können, habe ich als Ministerpräsident und als Abgeordneter eine Entscheidung getroffen, die nicht jeder akzeptieren kann. Das verstehe ich."

Zu den vielen in der Partei, die das nicht akzeptieren, zählt der hessische Linkenpolitiker Hermann Schaus. Ratlos schrieb der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Landtag in einem Twitter-Beitrag zur bedrohten Frankfurter NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz, er könne Bodo Ramelow "zum ersten mal nicht verstehen".

Eklat um Reichen-Bemerkung

In Kassel war es am vergangenen Wochenende auf einem Strategietreffen der Linken zum künftigen Kurs der Partei zu einem Eklat gekommen . Bei einer Diskussionsrunde äußert sich eine Teilnehmerin mit den Worten: "Energiewende ist auch nötig nach 'ner Revolution. Und auch wenn wir das ein(e) Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen...". Im Hintergrund ist ein Raunen zu hören, vereinzelt gibt es Beifall, aber auch Kopfschütteln. Linken-Bundeschef Bernd Riexinger, der auf dem Podium sitzt, greift nach dem Redebeitrag zum Mikrofon und sagt scherzhaft: "Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein".

Ramelow sagte dazu: "Gewaltandrohungen gehen gar nicht. So wie der Satz bei uns gefallen ist, hätte er nie unwidersprochen bleiben dürfen, egal bei welcher Veranstaltung er fällt." Riexinger distanzierte sich später und bedauerte, den Kommentar nicht "sofort unmissverständlich zurückgewiesen" zu haben.