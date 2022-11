Hessen will die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen vorantreiben und einfacher für Bürger und Unternehmen gestalten.

So soll unter anderem die Kommunikation mit Landesbehörden und Kommunen durch Nutzerkonten erweitert werden, teilte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) am Dienstag im Landtag in Wiesbaden mit. Anlass für die Novelle des hessischen E-Government-Gesetzes ist das sogenannte Onlinezugangsgesetz, wonach Verwaltungsleistungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis Ende 2022 online verfügbar sein sollen.