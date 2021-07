Erst 25.000, dann 10.000 und jetzt doch nur 5.000: Beim Spiel von Frankfurt gegen Saint-Étienne sind immer weniger Zuschauer erlaubt. Verursacher des Chaos ist offenbar das Sozialministerium. Die Eintracht und das Frankfurter Gesundheitsamt sind sauer.

"Wer soll da noch durchblicken?", twitterte die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser am Montagmorgen. Anlass für ihre Kritik: Das Sozialministerium hatte am Sonntag eine Klarstellung zu Sport- und Kulturveranstaltungen veröffentlicht. Demnach sind ab einer Inzidenz von 35 generell nur noch 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt.

Dabei hatte das Ministerium dem hr am Samstag noch auf Anfrage mitgeteilt, diese von Bund und Ländern beschlossene Vorgabe habe lediglich "orientierenden Charakter". Die örtlich zuständigen Gesundheitsämter dürften individuell entscheiden, ob größere Veranstaltungen stattfinden.

In Frankfurt hatte das Gesundheitsamt 10.000 Fans für das Testspiel gegen Saint-Étienne am kommenden Freitag erlaubt - davon mindestens 5.000 Geimpfte und Genesene. Für weitere Veranstaltungen im Frankfurter Waldstadion standen bis zu 25.000 Zuschauer im Raum.

Majer: Land verspielt Impfanreiz

Nun musste Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) zurückrudern. Nachdem das Land seine Auslegungshinweise nachträglich konkretisiert habe, sei klar: Maximal 5.000 Zuschauer sind erlaubt, Ausnahmen für Geimpfte und Genesene nicht zulässig. Majer zeigte sich verärgert darüber, denn die Stadt habe sich vor Erteilung der Genehmigung extra mit dem Rechtsamt abgestimmt und sogar noch einmal beim Land nachgefragt.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt gegen AS Saint Étienne live im hr Der Hessische Rundfunk zeigt das Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Saint Étienne am 31. Juli (15.30 Uhr) live im hr-fernsehen sowie im Stream auf hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

"Das Land entscheidet letztlich - ganz klar. Wir finden aber unsere Genehmigung in der Sache weiterhin vernünftig", sagte Majer dem hr. Zumal die Aussicht auf einen Stadionbesuch die Impfbereitschaft beim einen oder anderen Hessen durchaus gesteigert hätte. "Je weniger Anreiz es gibt, dass sich jemand impfen lässt, desto weniger brauchen wir uns über zurückgehende Impfbereitschaft zu wundern", ärgerte sich Majer nun. Das formale Verfahren des Landes bezeichnete er als "gewöhnungsbedürftig".

Das Sozialministerium ließ eine hr-Anfrage zu den Vorwürfen bisher unbeantwortet.

Medienbericht: Eintracht will klagen

Unverständnis kommt nicht nur von der Stadt Frankfurt, sondern auch von der Eintracht selbst. Nach Informationen des kicker erwägt der Verein eine Klage gegen das Land Hessen. Er hatte die Tickets für das Spiel gegen St. Étienne bereits verkauft.

Dass Geimpfte und Genesene mit Nicht-Geimpften gleichgestellt würden, sei nicht verständlich, heißt es in dem Bericht. Abgesehen davon sind planbare Ticketverkäufe praktisch unmöglich, wenn die Zuschauerkapazitäten dauerhaft an Inzidenzen gekoppelt werden.

Werden bei Fußballspielen in der kommenden Saison also generell nur 5.000 Menschen im Stadion erlaubt sein? Derzeit deutet darauf einiges hin. Virologen warnen bereits jetzt vor einer vierten Infektionswelle. Landesweit ist die Inzidenz mit 17,7 zwar noch weit von der 35 entfernt. In Frankfurt liegt sie allerdings bereits seit Tagen darüber.