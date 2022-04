In drei Gemeinden wird am Sonntag ein neuer oder alter Bürgermeister gewählt. Weil kein Kandidat vor zwei Wochen die Mehrheit erzielen konnte, kommt es dort zu Stichwahlen. Dabei könnte es zu Überraschungen kommen.

In drei Gemeinden sind die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen oder alten Bürgermeister zu wählen. In Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner), Groß-Umstadt und Roßdorf (beide Darmstadt-Dieburg) gab es bei der Wahl vor zwei Wochen kein eindeutiges Ergebnis. Nun müssen die Kandidaten noch einmal in einer Stichwahl gegeneinander antreten.

In Hessisch Lichtenau tritt Dirk Oetzel (SPD) gegen Amtsinhaber Michael Heußner (unabhängig) an. Oetzel kam beim ersten Wahldurchgang auf 45,8 Prozent der Stimmen, Heußner erhielt 40,0 Prozent. Der dritte Konkurrent, Uwe Brückmann (CDU), schied aus.

Politikneuling gegen alten Hasen

Oetzel sagte in einem Interview gegenüber der HNA , dass es in Hessisch Lichtenau in vielen Bereichen "noch Luft nach oben" gebe. So sei Hessisch Lichtenau als "Wirtschaftsstandort fast in der Mitte von Deutschland ganz hervorragend". Doch die Gemeinde müsse mehr Ansprechpartner für Unternehmen bieten, die Mobilität verbessern und die Gemeinde als Wohnort stärken. Oetzel engagiert sich seit vielen Jahren in der Feuerwehr, in der Politik gilt er als Neuling.

Der amtierende Bürgermeister Heußner tritt bei dieser Wahl als unabhängiger Kandidat an, zuvor war er CDU-Mann. Wichtige Themen sind für ihn die Jugendarbeit, ein verlässliches Kinderbetreuungsangebot und der Klimaschutz, wie er in einem HNA-Interview sagte. Heußner ist seit 40 Jahren politisch engagiert.

Nachfolger für verstorbenen Bürgermeister

Auch in Groß-Umstadt haben die Bürger erneut die Wahl: zwischen dem unabhängigen René Kirch und SPD-Mann Matthias Kreh. Kirch konnte bei der Wahl vor zwei Wochen 41,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, Reh 35,0 Prozent.

Dass ausgerechnet der unabhängige Kandidat in der SPD-Hochburg die Nase vorne hatte, überraschte ihn selbst. "Es zeigt in jedem Fall, dass ich vermitteln konnte, dass es bei einer Bürgermeisterwahl nicht aufs Parteibuch ankommt, sondern auf die Persönlichkeit", erklärte Kirch gegenüber dem Darmstädter Echo . Kreh hingegen zeigte sich demnach durchaus enttäuscht vom Wahlausgang. "Ich hatte mir schon ein klein wenig mehr erhofft", sagte der SPD-Kandidat.

Die beiden unabhängigen Kandidaten Robert Ahrnt (18,4 Prozent) und Francisco José Correia da Silva (5,2 Prozent) schieden bei der Wahl aus. Der neu gewählte Bürgermeister tritt die Nachfolge des bisherigen Rathaus-Chefs Joachim Ruppert (SPD) an, der Ende November überraschend gestorben war.

CDU-Kandidatin gegen unabhängigen Bewerber

Bei der Stichwahl in Roßdorf stehen Norman Zimmermann (unabhängig) und Astrid Kaufmann (Grüne) zur Wahl. Zimmermann bekam vor zwei Wochen 47,7 Prozent der Stimmen und verfehlte damit knapp die Mehrheit. Kaufmann erhielt 29,6 Prozent der Stimmen. Eine Stichwahl galt in Roßdorf schon vor Beginn des ersten Wahlgangs als wahrscheinlich. Insgesamt traten bei der Wahl vor zwei Wochen nämlich sechs Kandidatinnen und Kandidaten an.

Überraschend war jedoch, dass SPD-Mann Steven Günther-Scharmann mit fast 20 Prozent der Stimmen nur auf dem dritten Platz landete. Denn bislang wurde der Rathaus-Chef in Roßdorf immer von den Sozialdemokraten gestellt.

Die amtierende Bürgermeisterin Christel Sprößler (SPD) stellte sich nicht erneut zur Wahl. Sie ist als Sozialdezernentin ins Landratsamt des Kreises Darmstadt-Dieburg gewechselt.