Innenminister Beuth (CDU) hat drei Bewohner mit der Hessischen Rettungsmedaille ausgezeichnet.

Die aufmerksamen Verkehrsteilnehmer Wulf Goretzky, Alexander Kyziutkin und Daniel Schuth hatten im Sommer herabfallende Gesteinsbrocken an der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden bemerkt und gemeldet. Damit hätten sie eine Katastrophe verhindert, teilte Beuth am Freitag mit.