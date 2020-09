Die Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche sollen künftig bis zu 50.000 Euro bekommen können. Darauf hat sich die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda geeinigt. Opfer-Verbände hatten sich viel mehr erhofft.

Die Opfer von sexuellem Missbrauch unter dem Dach der katholischen Kirche in Deutschland können künftig mehr Geld bekommen. Die katholischen Bischöfe haben sich auf ein einheitliches Verfahren zu Anerkennungszahlungen verständigt. Anträge auf Einmalzahlungen können vom 1. Januar 2021 an gestellt werden, wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Limburgs Bischof Georg Bätzing, am Donnerstag in Fulda zum Abschluss der Herbstvollversammlung mitteilte.

Die Leistungshöhe soll sich zukünftig an Urteilen staatlicher Gerichte zu Schmerzensgeldern orientieren. Daraus ergibt sich laut Bätzing ein Rahmen von bis zu 50.000 Euro - unabhängig davon, ob Opfer bereits in vorigen Verfahren Geld erhielten. Zusätzlich können Betroffene, wie auch jetzt schon, Kosten für Therapie- oder Paarberatung erstattet bekommen. Zum Antragsverfahren stellte die DBK Informationen im Internet zusammen.

Bisher nur 5.000 Euro im Durchschnitt gezahlt

Bislang erhalten Opfer durchschnittlich eine Zahlung von 5.000 Euro, in Härtefällen auch mehr. Im Bistum Fulda zum Beispiel wurden in Durchschnitt nur 3.650 Euro gezahlt, wie eine Umfrage von hessenschau.de ergab. In den drei Bistümern Mainz, Limburg und Fulda, die auf hessischem Gebiet liegen, waren gerade einmal etwas mehr als 600 000 Euro in Summe ausgeschüttet worden. Eine von der Bischofskonferenz eingesetzte unabhängige Arbeitsgruppe hatte zwischenzeitlich Summen bis zu 400.000 Euro vorgeschlagen - pro Fall. Auch Opfer-Verbände sprachen von sechsstelligen Beträge, die fällig seien.

Eine vor zwei Jahren von der Bischofskonferenz vorgestellte Studie hatte ergeben, dass zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben sollen. Dies gilt aber nur als die Spitze des Eisbergs.

Der Limburger Bischof betonte, ein unabhängiges Entscheidungsgremium werde die Höhe der künftigen Zahlung individuell festlegen. Ihm sollen sieben Frauen und Männer aus den Bereichen Medizin, Recht, Psychologie und Pädagogik angehören. Die Mitglieder dürfen in keinem Anstellungsverhältnis zu einer kirchlichen Einrichtung stehen.

Nichtkirchliche Vertreter in Entscheidungsgremium

Das Entscheidungsgremium werde auch die Auszahlung der Summen anweisen, um das Verfahren zu beschleunigen, wie Bätzing erklärte. Die Mitglieder des Gremiums werden durch einen Ausschuss ausgewählt, dem mehrheitlich nichtkirchliche Vertreter angehören. So soll eine Unabhängigkeit sichergestellt werden. Eine Beteiligung der Betroffenen werde gewährleistet, so der Limburger Bischof.

Bätzing betonte zugleich, damit solle für alle 27 Diözesen ein einheitlicher Leistungsrahmen gewährleistet werden. Lösungen, die in den vergangenen Jahren bereits gefunden worden seien und zu einer Befriedung zwischen Betroffenen und Diözesen geführt hätten, sollten aber fortbestehen.

Limburgs Bischof Bätzing stellte das Zahlungsmodell für Missbrauchsopfer vor. Bild © picture-alliance/dpa

Bischof Bätzing sprach sich dafür aus, bei der Aufarbeitung von Missbrauch auch die Namen von Verantwortlichen zu nennen. Jedes Bistum müsse dies für sich entscheiden, aber er könne aus eigener Erfahrung in Limburg sagen, dass dadurch ein "reinigender Prozess" ermöglicht werde. Allerdings müssten juristische Standards und Persönlichkeitsrechte beachtet werden.

Orden benötigen Unterstützung

Mit Blick auf Missbrauchsfälle in den Orden betonte Bätzing, manche Orden benötigten Finanzhilfen durch die Bistümer. "Die Vollversammlung hat den Willen zur Einführung einer solchen solidarischen Komponente zugunsten der Orden bekräftigt. Wir werden nun mit einem konkreten Modell auf die Ordensgemeinschaften zugehen."

Bätzing teilte weiter mit, dass auch der Betroffenen-Beirat bei der Bischofskonferenz seine Arbeit aufnehmen kann. Er solle sich im November konstituieren. Ein Auswahlgremium aus mehrheitlich nichtkirchlichen Mitgliedern habe sich auf zwölf Personen verständigt, die zukünftig gezielt die Interessen der Betroffenen in die Arbeit der Bischofskonferenz einbringen können.

Kritik von Opfer-Initiative

Der Sprecher der Opfer-Initiative "Eckiger Tisch ", Matthias Katsch, kritisierte, dass Opfer-Vertreter in die neuen Überlegungen nicht einbezogen worden seien. Die Anwendung der zivilrechtlichen Schmerzensgeld-Tabelle bezeichnete er als nicht angemessen. Bereits vor der Mitteilung der Bischöfe zu den Zahlungen hatte ihm nichts gutes geschwant: Er habe "Angst" vor dem, was sich Verwaltungs-, Finanz- und Rechtsfachleute der Kirche ausgedacht hätten. Zum Abschluss der Beratungen der Bischöfe befand er: "Nach zehn Jahren beschließen die Bischöfe, sich an staatlichem Recht zu orientieren. Damit geben Sie zu, dass die sogenannte 'Anerkennungszahlung' von bis zu 5000 Euro in den letzten Jahren Unrecht war."

Die Bischöfe zeigten sich erschüttert über die hohe Zahl der Kirchen-Austritte in Deutschland. 2019 war eine Rekordzahl von 272.771 Katholiken ausgetreten. Bätzing kündigte an, die Bischofskonferenz wolle sich in Zukunft verstärkt mit den Gründen befassen. Man rechne mit einem Trend zu einer "deutlich kleiner werdenden Kirche", der nur schwer umkehrbar sei.

In Frauen-Fragen nichts Neues

Der von Bewegungen wie "Maria 2.0" oder "Wir sind Kirche" geforderte Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern kann aus Sicht der Bischofskonferenz nicht von der katholischen Kirche in Deutschland alleine entschieden werden. Man sammele zwar Argumente, aber zu dieser Frage bedürfe es eines Konzils und einer weltkirchlichen Entscheidung, sagte Bätzing.

Der Reformprozess Synodaler Weg gehörte zu den Schwerpunkten der dreitägigen Versammlung. Er umfasst die Themenfelder Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die umstrittene Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat) und die Rolle der Frauen in der Kirche. Konkrete Ergebnisse zu den Gesprächen in Fulda gab Bätzing allerdings nicht bekannt. Nur soviel: Man habe sich etwa mit der Frage befasst, wie man das Evangelium in den Mittelpunkt stellen könne und inwieweit kirchliche Lehre offen für Weiterentwicklung sei.

Scheidender Sekretär: "Nicht immer der volle Fun-Faktor"

Hatte nicht immer Freude bei der Arbeit für die Bischöfe: Sekretär Langendörfer geht. Bild © picture-alliance/dpa

Der langjährige Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, gibt sein Amt am 6. Januar auf. Seine Aufgabe wird zunächst Ulrich Pöner als amtierender Sekretär übernehmen, wie die DBK mitteilte. Mit Blick auf seine langjährige Tätigkeit, die auch vom Missbrauchsskandal begleitet war, sagte Langendörfer: "Ich gebe zu, dass nicht immer der volle Fun-Faktor gegeben ist."

Die nächste Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz findet im März 2021 in Dresden statt.

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2020, 15.00 Uhr