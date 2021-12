"In der Gesellschaft ist etwas ins Rutschen geraten"

Er pochte auf die Einhaltung von Corona-Maßnahmen und wurde aus der Querdenker-Szene bedroht: Im Interview spricht Erbachs Bürgermeister Peter Traub über die Angst um seine Familie, die Gefahr durch radikale Impfgegner und die Pflicht der Zivilgesellschaft.

Ende November ist die Situation in Erbach rund um die Schließung einer Bäckerei eskaliert. Selbsternannte Querdenker und Vertreter der Stadt standen sich praktisch auf der Straße gegenüber. Seitdem ist die Stimmung in der Odenwälder Kreisstadt aufgeheizt. Der unrühmliche Höhepunkt war eine unmissverständlich ausgesprochene Drohung gegen Bürgermeister Peter Traub (unabhängig) und seine Familie. In einem Querdenker-Chat hatte der ehemalige AfD-Kreistagsabgeordnete Jörg L. dazu aufgerufen, Traub vor dessen Haus zu bedrängen und seine Familie einzuschüchtern.

Der Auslöser war die von Gesundheitsamt und Stadt beschlossene Schließung des Bäcker-Ladens "Zeitlos", weil der Inhaber mehrfach über einen langen Zeitraum gegen Corona-Maßnahmen verstoßen und Reichsbürger-Gedanken geäußert haben soll. Traub, der daraufhin Polizeischutz bekam, hat sich durch die Drohung nicht von seinem Weg abbringen lassen.

hessenschau.de: Herr Traub, was hat diese Drohung in Ihnen ausgelöst?

Peter Traub: Die erste Reaktion war tatsächlich eine körperliche, ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. An diesem Punkt war mir klar, jetzt wird's nicht witzig. Dass auch meine Familie bedroht wurde, ist besonders perfide. Jeder, der Familie, Partner oder Kinder hat, kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber genau das wollen die, die so etwas lostreten. Die wissen genau, wo die Schwächen des Gegenübers liegen. Das ist schon hart.

hessenschau.de: Kennen Sie den Mann, der die Drohung ausgesprochen hat?

Traub: Ich kenne ihn nicht persönlich, weiß aber, um wen es sich handelt. Er ist hier in Erbach ein bekannter Mann, der schon mehrfach aufgefallen ist. Früher hat er für die AfD im Kreistag gesessen. Mir ist dann zu Ohren gekommen, dass ihm die AfD zu lasch war.

hessenschau.de: Mit uns wollte er nicht sprechen, gibt sich auch sonst nicht öffentlich nicht zu erkennen.

Traub: Das kennen wir ja, dass solche Personen gerne aus der Deckung der Sozialen Medien agieren. Da trauen sich Menschen ganz andere Dinge, wenn sie dir nicht ins Gesicht schauen müssen.

hessenschau.de: Haben Sie Angst, dass Ihnen und Ihrer Familie etwas passiert?

Traub: Ich kann nicht einschätzen, ob der Mann selbst handgreiflich wird. Aber das Gefährliche sind ja die Trittbrettfahrer. Da wirft jemand im Schutze der Sozialen Medien Brandfackeln in eine sowieso schon aufgeheizte Debatte und wir wissen nicht, ob sich dadurch andere Menschen berufen fühlen, die Drohung in die Tat umzusetzen.

hessenschau.de: Wie sehr hat sich Erbach verändert?

Traub: Eine Veränderung ist nicht erst durch die Vorfälle von Ende November spürbar geworden. Ich bin seit drei Jahren Bürgermeister, seit zwei Jahren haben wir Pandemie. Das macht natürlich auch was mit der Stadt. Man kann es mit Händen greifen, dass die Stimmung eine andere ist als noch vor Corona.

hessenschau.de: Woran machen Sie das fest?

Traub: Es ist zu spüren, dass Menschen nicht mehr so offen für andere Meinungen sind. Positionen werden sehr absolut vertreten. Das, was eine offene Gesellschaft eigentlich ausmacht, nämlich Meinungen zu respektieren und Gemeinsamkeiten auszuloten, hat schon merklich nachgelassen.

hessenschau.de: Daran ist Corona schuld?

Traub: Nein, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der schon viele Jahre zu spüren ist. Es ging los mit der vielzitierten Flüchtlingsthematik 2015 und weiter mit der kontroversen Klimadebatte. Aber Corona hat das Problem noch einmal verstärkt. Flüchtlingsthematik und Klimakrise kann man vielleicht noch beiseite schieben, weil die Konsequenzen nicht immer und überall direkt spürbar sind. Corona betrifft uns alle, immer, zu jeder Zeit.

hessenschau.de: Ist es durch die Schließung der Bäckerei Ende November noch schlimmer geworden?

Traub: Ja, die Kritik vonseiten der Gegner der Corona-Maßnahmen hat noch einmal zugenommen. Da wir die Schließung auch mit Kräften unseres Ordnungsamts durchgeführt haben, standen wir als Stadt an der vordersten Front. Mir war klar, dass ich da Flagge zeigen muss, denn hier wurden zunehmend staatskritische Äußerungen getätigt, die so nicht durchgehen können. Wenn Sie Position beziehen, sind Sie sichtbar und dann kriegen Sie auch die Kritik ab.

hessenschau.de: Teilweise haben sich bis zu 200 Menschen auch aus der Querdenker-Szene vor der Bäckerei versammelt, um Solidarität mit dem Inhaber zu demonstrieren. Haben Sie damit gerechnet, dass die Situation derart eskaliert?

Traub: Das war schon eine spezielle Situation, aber überrascht hat es mich nicht. Wenn man wie im Fall des Inhabers über Monate so eine klare Haltung deutlich macht, dann sammelt sich natürlich eine Gruppe von Menschen, die das unterstützt. Zudem war es meines Wissens nach erst der dritte Fall, dass ein Geschäft in Deutschland geschlossen wurde. Insofern war das natürlich ein gefundenes Fressen für die Querdenker-Szene, die das auch für sich nutzt, um Öffentlichkeit zu bekommen.

hessenschau.de: Warum haben Sie sich trotz Ihrer Vorahnung für solch eine harte Maßnahme entschieden?

Traub: Die Maßnahme war hart, aber wir müssen uns nun einmal an Vorschriften und Verordnungen halten, sonst bricht hier das Chaos aus. Und die Schließung hat ja eine Vorgeschichte. Monatelang haben wir immer wieder versucht, den Inhaber dazu zu bewegen, sich an die Maßnahmen zu halten. Als er sich dann zunehmend demonstrativ weigerte, mussten wir handeln. Immer mehr Bürger haben sich bei uns gemeldet, auch andere Geschäfte, die um ihr Image besorgt waren und sich auch zurecht gefragt haben: Kann der sich alles erlauben, während wir uns an die Vorschriften halten?

hessenschau.de: Waren die Demonstrierenden alles Menschen aus Erbach?

Traub: Auch, aber viele sind aus dem Umland gekommen. Über diverse Chatgruppen findet da schnell eine Solidarisierung weit über die Grenzen des Odenwalds hinaus statt. Das sieht man auch daran, dass sich ziemlich schnell Größen aus der Querdenker-Szene wie Attila Hildmann oder Bodo Schiffmann mit dem Inhaber solidarisiert haben.

hessenschau.de: Wie geht es jetzt auch angesichts der konkreten Drohung für Sie weiter?

Traub: Mir war schnell klar, dass ich nicht zurückziehen kann. Jetzt muss ich umso mehr Flagge zeigen. Es geht hier ja nicht nur um mich, sondern um alle Menschen, die etwa in politischer Verantwortung oder anders in der Öffentlichkeit stehen. Das ist hier nicht nur eine Geschichte von einem Bäcker, dem man den Laden schließt. Hier ist etwas in der Gesellschaft ins Rutschen geraten, das geht uns alle etwas an.

hessenschau.de: Verspüren Sie denn auch Rückhalt?

Traub: Diese Bedrohung war klar ein Wendepunkt in der Haltung vieler Menschen hier. Ich habe viele Solidaritätsbekundungen von Bürgerinnen und Bürgern bekommen in Form von Anrufen, Mails oder Briefen. Das ist schön und tut gut. Ich wünsche mir aber, dass das noch mehr in der Öffentlichkeit geschieht. Sonst überlassen wir jenen, die solche Hassreden führen, den öffentlichen Raum.

hessenschau.de: Wie kann das genau aussehen?

Traub: Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, dass sich einzelne öffentlich artikulieren, weil sie dann auch zur Zielscheibe werden können. Aber umso mehr sind die Gruppen gefragt. Etablierte Gruppen, Gremien und Vereine müssen sich artikulieren, zum Beispiel auch die Kirche.

hessenschau.de: Sie sind im Fall der Bäckerei aber nicht nur mit harter Hand vorgegangen, sondern haben auch das Gespräch mit dem Inhaber gesucht. Der Laden ist ja wieder offen. Wie wichtig ist es, miteinander zu sprechen?

Traub: Für mich teilt sich das Lager der Gegner der Corona-Maßnahmen grob in drei Gruppen. Die erste Gruppe nenne ich die Erreichbaren. Das sind Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen Sorgen machen und kritische Fragen stellen. Da müssen wir aufpassen, dass wir auf diese Gruppe nicht undifferenziert draufhauen. Mit diesen Menschen müssen wir das Gespräch suchen und im Dialog bleiben.

hessenschau.de: Und die beiden anderen Gruppen?

Traub: Die zweite Gruppe sind die Verlorenen. Darin sammeln sich all jene, die irgendwelchen absurden Verschwörungstheorien nachhängen wie etwa der von Bill Gates, der uns chippen will, oder der von Außerirdischen, die nach der Weltherrschaft trachten. Die erreichen wir nicht mehr. Die dritte Gruppe sind die Gefährlichen.

hessenschau.de: Was macht diese Gruppe so gefährlich?

Traub: Darin sind Menschen, die zunehmend eine fundamentale Staatskritik äußern und daraus auch konkrete Handlungen ableiten. Diese Menschen leiten aus ihrer Unzufriedenheit mit dem Staat das Recht ab, sich nicht mehr an Gesetz und Verordnungen halten zu müssen. Sie sind eine Bedrohung für unsere Gesellschaft. Hier brauchen wir mehr Zivilcourage und öffentlich geäußerte Solidarität.

Das Interview führte Volker Siefert.