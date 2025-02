Erhöhte Polizeipräsenz zur Faschingszeit in Hessen

Innenminister Poseck (CDU) hat verstärkte Kontrollen und eine erhöhte Polizeipräsenz während der Faschingszeit angekündigt.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 10:42 Uhr

"Die hessischen Sicherheitsbehörden bereiten sich intensiv auf die Faschingszeit vor", so Poseck am Montag. Hinweise auf eine konkrete Terrorgefahr lägen nicht vor. Es bestehe aber eine abstrakte Gefahr. Die erhöhte Polizeipräsenz schrecke außerdem Sexualstraftäter ab und reduziere das Risiko für Gewalt sowie Raubstraftaten und Trickdiebstähle, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.