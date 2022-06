Vor drei Jahren ermordete ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In Erinnerung an diese Tat haben zahlreiche Politiker und Politikerinnen dazu aufgerufen, die Demokratie immer wieder neu gegen Hass und Intoleranz zu verteidigen.

Zum dritten Todestag des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben Politikerinnen und Politiker zu Engagement für Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft aufgerufen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, dieses Verbrechen zeige bis heute, wohin Verrohung und Brutalisierung im Netz führen könnten.

Vom Wort zur Tat sei es oft nur ein kleiner Schritt. Menschen könnten sich in diesen "Echokammern zu tickenden Zeitbomben radikalisieren", sagte Faeser, die auch Vorsitzende der hessischen SPD ist.

Auch Hessens neue Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) mahnte dazu, die Demokratie "immer aufs Neue" gegen Hass und Intoleranz zu verteidigen. "Der feige Mord war ein Angriff auf die Grundfesten unseres Zusammenlebens", sagte Wallmann am Mittwoch in Wiesbaden. Lübcke habe für seine Überzeugungen mit dem Leben bezahlt. Der CDU-Politiker war durch seinen Einsatz für Flüchtlinge und seinen Widerspruch gegen die Pegida-Bewegung bundesweit bekannt geworden.

Hessens neuer Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einer Mahnung und Verpflichtung, Haltung zu zeigen - auch gegen Widerstände. "Walter Lübcke war niemand, der sich wegduckte." Er habe seine Überzeugungen mutig vertreten und sich für Freiheit, Toleranz und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Für seine Haltung habe er mit dem Leben bezahlen müssen.

Auch das Regierungspräsidium Kassel rief dazu auf, sich für Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft einzusetzen. Ein großformatiges Banner vor dem Hauptgebäude des Präsidiums wirbt für die Aktion Haltung zu zeigen . Neben dem deutschen Slogan weise das Banner auch auf Englisch, Französisch, Spanisch, Mandarin, Arabisch und Hindi auf die vor einem Jahr initiierte Aktion hin.

Man wolle auf universelle Werte wie Freiheit, Menschlichkeit und Zivilcourage verweisen, die überall auf der Welt verstanden würden, sagte Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU).

In Erinnerung an Lübcke wirbt ein großformatiges Banner am Regierungspräsidium Kassel dafür, Haltung zu zeigen. Bild © Regierungspräsidium Kassel

Erinnern auch an NSU-Morde

Zum Gedenken an seinen Amtsvorgänger läutet am Donnerstag, 2. Juni, um 15 Uhr die Osanna-Glocke der Kasseler Martinskirche. Pfarrer Willi Temme sagte, das Läuten der Glocke solle den politischen Terror in Deutschland in den Blick rücken. Erinnern wolle der Stadtkirchenkreis auch an die Morde der terroristischen Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU).

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat den Hauptangeklagten im Januar 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil Revision eingelegt wurde.

Posthum erhielt Lübcke am 1. Dezember 2019 die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchsten Auszeichnung des Landes Hessen. Zudem verleiht das Land Hessen zu seinen Ehren seit 2020 den nach ihm benannten Walter-Lübcke-Demokratie-Preis.