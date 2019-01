Die Wiesbadener CDU kommt nicht zur Ruhe. Nun hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den früheren Wiesbadener Parteichef Horst Klee aufgenommen. Es geht um den Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung.

Die am Mittwoch bekannt gewordenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Wiesbadener CDU-Chef Horst Klee gehen auf eine Selbstanzeige des früheren Wiesbadener CDU-Schatzmeisters Ralph Schüler zurück. Darin hatte sich Schüler selbst und den früheren Parteichef belastet. Auch gegen Schüler ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Steuergelder für Parteiarbeit genutzt?

Klee soll als Landtagsabgeordneter seine Mitarbeiterin hauptsächlich für Parteiarbeit eingesetzt haben. Da Landtagsmitarbeiter aus Steuergeld bezahlt werden, besteht der Verdacht einer illegalen Parteienfinanzierung. Schüler hatte als Schatzmeister die Rechenschaftsberichte unterschrieben.

Den Verantwortlichen drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Gegen Schüler laufen auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines gemeinsamen Spanienurlaubs mit Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD). Schüler hatte das ebenfalls angezeigt. Das hatte schließlich dazu geführt, dass Gerich im Mai nicht mehr für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert und die SPD nun händeringend einen neuen Kandidaten sucht.

Wiesbadener CDU mit neuem Fraktionschef

SPD und CDU stecken damit vier Monate vor der Oberbürgermeisterwahl in großen Schwierigkeiten. In der Wiesbadener CDU brodelt es schon seit Monaten, an der Basis und an der Spitze. Schüler war nach seinen Selbstanzeigen von seinem Schatzmeisterposten zurückgetreten. Außerdem gab es Rücktrittsforderungen von CDU-Mitgliedern gegen Fraktionschef Bernhard Lorenz. Am Montagabend trat auch er zurück

Die Fraktion wählte Bernd Wittkowski mit 14 von 18 Stimmen zu ihrem neuen Chef. Wittkowski ist 68 Jahre, Jurist, und war bis zur Pensionierung Vizepräsident des Wiesbadener Verwaltungsgerichts.

Ex-Fraktionschef streitet Interessenskonflikt ab

Die Vorgeschichte des Rücktritts: Lorenz arbeitet mit seiner Kanzlei für Parteifreund Schüler, dem Immobilienfirmen gehören. Da Schüler auch städtischer Geschäftsführer war und Lorenz im Aufsichtsrat Schüler kontrollieren sollte, sahen viele Stadtpolitiker hier einen möglichen Interessenkonflikt. Laut Rechtsamt der Stadt hätte der angezeigt werden müssen. Je nach Betrachtungsweise gilt dies als Aufreger oder als bloßer Formfehler.

Jurist Lorenz kann jedenfalls keinen Fehler erkennen: "Sowohl Herr Schüler in der Geschäftsführung als auch ich im Aufsichtsrat waren verpflichtet, im Interesse des städtischen Unternehmens zu arbeiten und zu entscheiden", sagt er. Da habe es gar keinen Interessenkonflikt geben können. Aber mit dieser Sichtweise konnte Lorenz in Partei und Öffentlichkeit kaum durchdringen.

OB-Kandidat Seidensticker: "Sind auf gutem Weg"

Nun doch der Rücktritt. Den will er nicht als Eingeständnis von Schuld verstanden wissen. "Ich trete zurück, weil es in Anbetracht des aufziehenden OB-Wahlkampfs keinen Sinn macht, die Familie weiter zu belasten", sagt er. Manche in der Partei hatten den Rücktritt gefordert und werden froh sein, vor allem die, die befürchteten, dass ein angeschlagener Fraktionschef dem CDU-Oberbürgermeisterkandidaten Eberhard Seidensticker hätte schaden können. Im Mai wählen die Bürger in Wiesbaden einen neuen Rathauschef.

OB-Kandidat Seidensticker freut sich über die Wahl des neuen Fraktionschefs: "Bernd Wittkowski ist der richtige Mann. Er wird von allen getragen. Er ist verlässlich, sachlich, ruhig und sympathisch." Durch die Rücktritte von Bernhard Lorenz und Ralph Schüler sei die CDU Wiesbaden große Schritte vorangekommen. "Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg", sagt der OB-Kandidat.

Ob die beiden Rücktritte tatsächlich einen Neuanfang in der Wiesbadener CDU bedeuten, bleibt abzuwarten.

