Das Ermittlungsverfahren gegen den Offenbacher Kommunalpolitiker Muhsin Senol ist eingestellt worden. Er stand im Verdacht im Vorfeld der OB-Wahl Stimmen gekauft zu haben.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Kein Stimmenkauf bei OB-Wahl [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Beweislage ergab nicht, dass Senol die Oberbürgermeister-Wahl im vergangenen Herbst aktiv beeinflusst hat, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag mitteilte. Man habe eine größere Zahl von Wahlberechtigten befragt und keine strafbare Wählerbeeinflussung feststellen können.

Die Ermittlungen waren aufgenommen worden, nachdem bei einer Partei ein Hinweis eingegangen war. Demnach soll Senol Wahlberechtigten, die für ihn stimmen wollten, Getränke und Döner versprochen haben. Senol hatte beim ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl am 10. September 3,3 Prozent der Stimmen erhalten.

Schwenke setzte sich bei OB-Wahl durch

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Offenbach hatte sich SPD-Kandidat Felix Schwenke in einer Stichwahl, die parallel zur Bundestagswahl am 24. September stattfand, klar gegen CDU-Politiker Peter Freier durchgesetzt. Schwenke erhielt 66,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Im ersten Wahlgang waren sieben Bewerber angetreten, keiner von ihnen erreichte die absolute Mehrheit.