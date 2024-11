Erstes Hessengeld für Hauskauf gezahlt

Im Rahmen des neuen Förderprogramms "Hessengeld" für Erstkäufer von Immobilien sind am ersten Tag insgesamt gut 1,3 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Das sei eine "konkrete Hilfe für 831 Familien, die in ihre erste selbst gekaufte und eigengenutzte Immobilie eingezogen sind", teilte Finanzminister Lorz (CDU) am Freitag mit. Insgesamt seien bereits 1.349 Antragstellern mehr als 21,6 Millionen Euro fest zugesagt, durchschnittlich 16.000 Euro pro Antrag. Das Hessengeld soll bei der Grunderwerbsteuer entlasten, die beim Kauf einer Immobilie fällig wird.

In Hessen sind das sechs Prozent der Kaufsumme für ein Grundstück oder eine bereits fertige Immobilie. Bei einer Kaufsumme von beispielsweise 300.000 Euro wären das 18.000 Euro. Wird ein Antrag für das Hessengeld bewilligt, werden bis zu 10.000 Euro pro Käufer der ersten Immobilie - also maximal 20.000 Euro für ein Paar - sowie bis zu 5.000 Euro für jedes Kind unter 18 Jahren ausbezahlt, das in die Immobilie einzieht. Maximal wird aber eine Förderung in Höhe der tatsächlich angefallenen Grunderwerbsteuer gewährt, sie wird in zehn gleichen jährlichen Raten ausgezahlt.