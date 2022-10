Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) wird am Montag nach Nord-Mazedonien reisen.

Sie wolle sich über die aktuelle politische Lage in dem Land informieren, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Begleitet wird Puttrich von mehreren Landtagsabgeordneten. Seit 2005 ist Nordmazedonien ein offizieller EU-Beitrittskandidat. Der Aufnbahme konkreter BEitrittsverhandlungen stet laut Stattskanzlei ein Streit mit dem NAchbarland Bulgarien im Wege. In Hessen leben den Angaben zufolge rund 10.000 Staatsangehörige Nordmazedoniens.