Nicht überall in Europa triumphieren die Rechten

In Deutschland, Frankreich und Italien gehören rechte bis rechtsextreme Parteien zu den eindeutigen Gewinnern dieser Europawahl. Doch das ist nicht überall so. Entgegen dem EU-weiten Trend haben etwa in den Schweden und Finnland linksgerichtete und grüne Parteien zugelegt, Rechtsaußen-Parteien verloren an Zustimmung. In Finnland legten die Linken massiv zu und wurden zweitstärkste Kraft.

Die rechtspopulistischen "Wahren Finnen" landeten nur auf dem sechsten Platz. In Schweden behaupteten sich die Sozialdemokraten als deutlich stärkste Kraft. Das größte Plus verbuchten jedoch die Grünen mit 4,2 Prozentpunkten mehr im Vergleich zu den EU-Wahlen 2019 - sie erreichten den Prognosen zufolge 15,7 Prozent. In Dänemark wurde die Sozialistische Volksparte - die im Europaparlament der Grünen-Fraktion angehört stärkste Kraft.