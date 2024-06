Ticker Europawahl 2024 +++ Wie stark Hessen von der EU profitiert +++ Was EU-Politik in Hessen bewirkt +++ Diese Parteien treten in Hessen an +++

Am Sonntag wird ein neues EU-Parlament gewählt. Mit unserem Ticker bleiben Sie informiert über die neuesten Entwicklungen rund um die Europawahl in Hessen. Außerdem stehen 21 Bürgermeisterwahlen, zwei Landratswahlen und vier Bürgerentscheide an.