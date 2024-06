Gründungsjahr: 1945

Spitzenkandidatin: Ursula von der Leyen

Hessische Kandidatinnen und Kandidaten: Die CDU tritt in Hessen als einzige Partei mit einer Landesliste an. Das liegt daran, dass die CSU eigene Kandidaten für Bayern aufgestellt hat und das Wahlrecht in diesem Fall vorsieht, dass es pro Bundesland eine eigene Liste gibt. In Hessen wird die Liste von Sven Simon aus Buseck (Gießen) angeführt, der aktuell im Europaparlament sitzt. Auch Martin Gahler auf Listenplatz 2 war 2019 bereits in das Straßburger Parlament gezogen.

Auf dem Stimmzettel werden außerdem folgende Kandidatinnen und Kandidaten aus Hessen stehen: Anna-Maria Bischof aus Fritzlar (Schwalm-Eder), Vanessa Hinterschuster-Hieronymus aus Neuberg (Main-Kinzig), Birgit Weckler aus Frankfurt, Michael Stöter aus Vellmar (Kassel), Isabell Kunkel aus Darmstadt, Andreas Kuckro aus Wiesbaden, Monika Wiegelmann aus Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) und Catharina Schneider aus Griesheim (Darmstadt-Dieburg).

Abgeordnete: Aktuell sitzen 23 Abgeordnete von der CDU und sechs von der CSU im Europäischen Parlament. Sie sind Teil der Fraktion der Europäischen Volksparteien (EVP).

Wahlergebnis 2019: In Hessen erhielt die CDU 25,8 Prozent. Deutschlandweit waren es 22,6 Prozent plus 6,3 Prozent für die CSU.

Wahlprogramm: Zur Europawahl haben CDU und CSU ein gemeinsames Wahlprogramm vorgestellt. Freiheit, Sicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit Europas sind dabei ihre zentralen Anliegen. So wollen die Schwesterparteien gegen organisierte Kriminalität, Extremismus und Terrorismus konsequenter vorgehen, die "zu hohe" irreguläre Migration nach Deutschland und Europa stoppen und Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern schließen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fordern CDU und CSU eine europäische Verteidiungsunion mit gemeinsamen Rüstungsprojekten und einer gemeinsamen Rüstungsbeschaffung. Dieser Aufgabe soll sich ein eigener EU-Verteidigungskommissar annehmen. Die Ausgaben für Aufrüstung sollen steigen. In der Forschung soll Europa enger zusammenarbeiten, Bürokratie für Unternehmen abgebaut werden. Hier geht es zum kompletten Wahlprogramm der CDU/CSU und hier zu einer Zusammenfassung auf tagesschau.de.