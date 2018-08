Beleidigung, Bedrohung, Rechtsruck: Weil er sich in seiner AfD nicht mehr zu Hause fühlt, hat der Kreissprecher Fulda, Heiko Leimbach, aus Protest sein Amt niedergelegt und die Partei verlassen. Der AfD-Landesverband spricht von einem verletzten Ego.

Um 1:55 Uhr nachts kam die Mail, der Text war kurz: "Fegefeuer, Fegefeuer, Fegefeuer am 29.7.2018". Sie war an eine Mitstreiterin des ehemaligen Kreisvorsitzenden der AfD in Fulda, Heiko Leimbach, adressiert, abgeschickt wurde sie offenbar vom Kreissprecher Fulda der AfD, Dietmar Vey. In einer zweiten Mail in der folgenden Nacht war Leimbach auch erwähnt: "Bitte um ein letztes Gebet für A., MH, T., Heiko, S., B. und alle, die mir ans Herz gewachsen sind."

Anzeige wegen Körperverletzung

Leimbach verstand diese Botschaften als konkrete Drohung, er fühlte sich nach eigenen Angaben erheblich belastet und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Er erstattete Anzeige gegen den Verfasser wegen Körperverletzung und Beleidigung und legte Ende Januar sein Parteiamt nieder, so wie auch der Schatzmeister Matthias Müller. Auch Mitstreiter von Leimbach fühlten sich angegriffen und erstatteten Anzeige. Über den Stand der Ermittlungen will das Polizeipräsidium Osthessen auf Nachfrage der hessenschau keine Stellung nehmen.

Die Kreis-AfD in Person Veys reagierte schriftlich und wies alle Vorwürfe Leimbachs zurück. "Den Vorwurf der Körperverletzung zum Nachteil des Heiko Leimbach durch den Kreissprecher bestreitet der Unterzeichner. Die Personen, welche regelmäßig Strafanzeige nach dem Motto 'viel hilft viel' erstatten und auch die Presse fleißig informieren, sind mittlerweile im Kreisvorstand isoliert."

In den Debatten "den Rassismus rausgekitzelt"

Ausgrenzung, Isolation - auch Aussteiger Leimbach hält den Kreisvorstand für "völlig zerstritten". Leimbach war fast zwei Monate Kreisvorsitzender in Fulda. Zu Anfang sei er "fasziniert" von der AfD gewesen, von ihrer Flüchtlingsdiskussion und ihren Stammtischen. "Man fühlt sich dort verstanden. Endlich ist jemand da, der mir zuhört, der mir zustimmt. Das hat mich am Anfang – ehrlich gesagt – beeindruckt."

Dieses Gefühl habe aber nicht lange gehalten. Die AfD sei eine Partei der Spaltung. In seiner kurzen Zeit als Kreissprecher habe er eine hasserfüllte Partei erlebt, in der die Debatten intern "immer extremer" geworden seien. "Ich habe eine Unmenschlichkeit festgestellt", sagt er, die AfD habe aus den Menschen "den Rassismus wieder heraus gekitzelt".

Leimbach will Rechtsruck verhindern

Leimbach wollte sein Amt nach eigenen Angaben nutzen, um die AfD "offener zu machen, sie zu modernisieren" und den Rechtsruck zu verhindern. Ihm sei eine Art konservative CDU mit mehr Sachthemen vorgeschwebt. "Aber es war wie im Hamsterrad. Wir kamen bei Diskussionen über kurz oder lang immer auf Migration und Flüchtlinge zurück". Und die Worte, die dabei gefallen seien, seien immer brutaler und aggressiver geworden. Viele Parteikollegen hätten offen dem rechtsnationalen Thüringer Björn Höcke gehuldigt, den er selbst "zutiefst verachte".

Große Nähe zur Identitären Bewegung und zu Pegida

Aber nicht nur die offenbare Affinität zum Thüringer Rechtsnationalen Höcke, sondern auch die Sympathie für die rechtsextreme Identitäre Bewegung (IB) hat Leimbach nach eigener Aussage oft kritisiert. Der Landtagskandidat Andreas Lichert aus der Wetterau und einer der beiden Direktkandidaten der AfD aus Fulda, Jens Mierdel, haben eine Nähe zur IB. "Ein Andreas Lichert wird sicher in den Landtag einziehen, das bereitet mir Angst und Sorge, aufgrund seiner Verbindungen", sagt Leimbach. Die Identitären breiteten sich in der AfD aus. "Es ist salonfähig geworden, mit Begriffen und Wörtern um sich zu schlagen, für die man sich früher geschämt hätte und sofort gescholten worden wäre."

Und auch die "große Nähe zu Pegida" findet Leimbach inakzeptabel. Er nennt ein Beispiel von einer Kundgebung Mitte Juli in Dresden. "Oben wird sich lustig gemacht über ein Schiff, was mit Flüchtlingen auf See treibt, und dann wird skandiert 'absaufen, absaufen, absaufen!'" Das erinnere ihn an die dunkelsten Zeiten. "Man kann nicht mit Leben spielen. Das geht nicht."

Landesverband: "Rachefeldzug und verletztes Ego"

Dem Landesverband wirft AfD-Aussteiger Leimbach vor, monatelang über die Entwicklungen informiert, aber untätig geblieben zu sein. "Um keinen Staub aufzuwirbeln, wird sich keine Gedanken um Menschen gemacht."

Landessprecher Robert Lambrou weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem Rachefeldzug und einem verletzten Ego Leimbachs. "Herr Leimbach hat da anscheinend einen Machtkampf verloren, ist ausgestiegen, hat sieben Monate versucht, den Kreisvorstand zu destabilisieren - es ist ihm nicht gelungen."

Leimbach will mit seinem Ausstieg ein Zeichen setzen und den Wählern die Augen öffnen: "Die AfD gehört nicht in den Landtag." Vielmehr verrohe die AfD die Menschen und sei unwählbar geworden. "Heute schäme ich mich dafür, da Mitglied gewesen zu sein."