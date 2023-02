Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit. Das geht aus einem Brief an ihre Mitarbeiter im Ministerium hervor.

Nancy Faeser will SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl am 8. Oktober in Hessen sein. Ihre Entscheidung teilte die Vorsitzende der hessischen SPD den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesinnenministeriums mit. Das Schreiben liegt dem hr vor. Innenministerin will sie demnach bleiben.

An diesem Freitag wird Faeser in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) beim Hessen-Gipfel der SPD erwartet. Eigentlich wollte sie sich erst dann zur Spitzenkandidatur äußern.

"Möchte erste Ministerpräsidentin in Hessen sein"

"Ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums – und ich möchte die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein", schreibt Faeser in dem Brief. Sie wolle ihr Amt als Innenministerin "auch weiterhin mit voller Kraft und Leidenschaft ausfüllen". Und Faeser betonte, sollte sie nicht Ministerpräsidentin in Hessen werden, wolle sie weiterhin als Bundesinnenministerin ihrer Verantwortung gerecht werden.

Ein Wahlsieg der SPD gilt wegen der starken Konkurrenz von CDU und Grünen alles andere als ausgemacht. Im hr-Hessentrend im Herbst war die CDU auf 27 Prozent gekommen, Grüne und SPD jeweils auf 22 Prozent.

"Zu ernste Zeiten" für einen langen Wahlkampf

"In einer Demokratie ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Kandidatinnen und Kandidaten auch aus Ämtern heraus für Wahlen kandidieren", betonte Faeser in dem Brief. "Für einen langen Wahlkampf sind die Zeiten ohnehin zu ernst."

Bereits in den vergangenen Tagen war über eine mögliche Kandidatur Faesers spekuliert worden. Nicht nur die Union, sondern auch der Koalitionspartner FDP mahnte, in Krisenzeiten mit einem Krieg in Europa, großen Fluchtbewegungen und einer weiterhin hohen terroristischen Bedrohung könne man nicht gleichzeitig mit dem gebotenen Einsatz das Bundesinnenministerium führen und in Hessen Wahlkampf machen.

Dreikampf mit Rhein und Al-Wazir

In Hessen sind die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition. Die Christdemokraten gehen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Bei den seit 2014 mitregierenden Grünen läuft zwar alles auf Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hinaus, die offizielle Kür steht aber noch aus. Für die FDP geht Stefan Naas als Spitzenkandidat ins Rennen, für die AfD Robert Lambrou. Die Linkspartei hat zur Landtagswahl am 8. Oktober noch keinen Spitzenkandidaten nominiert.

Medienbericht Faeser peilt SPD-Spitzenkandidatur als Bundesministerin an Nancy Faeser will offenbar auch dann Bundesinnenministerin bleiben, wenn sie für die SPD zur Landtagswahl kandidiert. Laut einem Medienbericht hat sie sich darauf mit Kanzler Olaf Scholz verständigt. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen