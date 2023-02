Faeser und Rhein zum Gedenken in Hanau erwartet

Dritter Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau

Zum dritten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau werden auch Ministerpräsident Rhein (CDU) und Bundesinnenministerin Faeser (SPD) am 19. Februar in der Stadt erwartet.

Rhein lade zusammen mit Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) zu einer Gedenkstunde auf dem Marktplatz ein, teilte die Stadt Hanau am Freitag mit. "Wir sind aufgefordert, für Toleranz und Menschenwürde aufzustehen, so Kaminsky. Ein 43-jähriger Deutscher hatte 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.