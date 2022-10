Die Politik will Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise entlasten und setzt dabei auf Geldzahlungen: Aber wer bekommt die Energiepauschale, wer geht womöglich leer aus und wie kann man sonst noch auf eine Finanzspritze hoffen? Fragen und Antworten.

Energiepreispauschale, Abwehrschirm, Soforthilfe: Die Politik bemüht sich, die Folgen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten abzufedern. Mittlerweile wurde das dritte Entlastungspaket geschnürt. Aber nicht alle profitieren in gleichem Maße.

Wer auf Geld hoffen kann und warum manche noch etwas warten müssen, klärt unser FAQ.

Am Donnerstag (27. Oktober) wurde bekannt, dass eine milliardenschwere Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden in Planung ist: Kunden und Kundinnen sollen von ihrer Abschlagszahlung im Dezember einmalig befreit werden, der Staat springt ein. Das soll bei gestiegenen Energiekosten entlasten und etwas Zeit verschaffen bis die Gaspreisbremse im Frühjahr kommt. Allerdings muss der Bundestag noch zustimmen .



Die Abrechnung soll über den Energieversorger funktionieren. Mieter und Mitglieder von Wohneigentumsgemeinschaften sollen die Entlastung im Rahmen ihrer jährlichen Heizkostenabrechnung erhalten und eine entsprechende Information über die geschätzte Höhe ihrer Entlastung. Das Geld kommt aus dem mit 200 Milliarden Euro gefüllten "Abwehrschirm" der Bundesregierung , von dem auch Unternehmen profitieren.

Bei vielen, die einkommenssteuerpflichtig sind, ist die Energiepreispauschale bereits auf dem Konto angekommen. Mit der ersten Enttäuschung: Die 300 Euro-Pauschale ist steuerpflichtig, für viele bleibt netto deutlich weniger. Das soll auch fair wirken, denn wer weniger verdient und damit weniger Steuern zahlt, dem bleibt am Ende mehr.



Mit der Energiepreispauschale sollen laut dem hessischen Finanzamt jene profitieren , "die im aktiven Erwerbsleben stehen und die durch die aktuellen Energiepreise an den Tankstellen besonders belastet sind".



Manche Arbeitnehmer warten noch auf die Zahlung, die Arbeitgeber müssen sich um die Verteilung kümmern und das kann auch mal dauern. Auch Mini-Jobber profitieren. Selbstständige müssen einen Umweg in Kauf nehmen, ihre Einkommenssteuer-Vorauszahlung für das 3. Quartal wird herabgesetzt. Das Bundesfinanzministerium hat ausführliche Informationen, wer berechtigt ist und wer nicht auf seiner Internetseite .

Bisher sah es so aus, als würden Senioren und Seniorinnen leer ausgehen beim Geldsegen, dafür hagelte es Kritik. Vergangene Woche kam dann die Nachricht: Auch sie erhalten 300 Euro, das Geld soll im Dezember ausgezahlt werden. Es kommt ohne vorherige Anträge ganz automatisch.



Wer neben der Rente noch einen Job hat, könnte sogar doppelt kassieren, sofern der Job zur Energiepreispauschale berechtigt - dann landen gleich 600 Euro brutto auf dem Konto.

Das Kindergeld wird zum 1. Januar 2023 um 18 Euro erhöht. Für Familien mit niedrigem Einkommen wurde der Kinderzuschlag im Juli auf 229 Euro pro Kind erhöht, zum 1. Januar 2023 folgt eine weitere Erhöhung auf 250 Euro. Das gilt bis die Kindergrundsicherung eingeführt wird.



Im zweiten Entlastungspaket war bereits ein Kinderbonus von 100 Euro enthalten. Neben dem Kinderbonus wurde im Juli ein monatlicher Kindersofortszuschlag von 20 Euro für Familen beschlossen, die Sozialleistungen erhalten.

Mit dem dritten Entlastungspaket wurde auch an Vollzeit-Studierende und Schüler und Schülerinnen an Berufsfachschulen gedacht, sie bekommen eine Einmalzahlzahlung von 200 Euro. Wann das Geld kommt, ist allerdings noch unklar.



Auch hier gilt: Wer zusätzlich einen Job hat, sollte prüfen, ob es nicht womöglich auch das Energiegeld von 300 Euro noch oben drauf gibt.

Für Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundsicherung wurde bereits im Sommer eine Einmalzahlung von 200 Euro angekündigt. Empfänger und Empfängerinnen von Arbeitslosengeld erhalten 100 Euro.



Wer Wohngeld bezieht, bekommt einen Heizkostenzuschuss von 270 Euro, Auszubildende und Studierende, die Bafög beziehen, bekommen 230 Euro. Mit dem dritten Enlastungspaket soll es für die Zeit zwischen September und Dezember für Wohngeldempfänger einen zweiten Heizkostenzuschuss geben: Für eine Person 415 Euro, für zwei sind es insgesamt 540 Euro. Zu Beginn kommenden Jahres soll es außerdem eine Wohngeldreform geben, insgesamt sollen dann zwei Millionen Menschen berechtigt sein.

