Mai-Demo am Dienstag in Frankfurt

Mai-Demo am Dienstag in Frankfurt Bild © Mendel

Fast 20.000 nehmen an Mai-Demos in Hessen teil

Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit: Dafür sind laut Gewerkschaft am 1. Mai in Hessen knapp 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die größte Kundgebung fand in Frankfurt statt.

Mit insgesamt 45 Demonstrationen im ganzen Bundesland hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den 1. Mai als Tag der Arbeit begangen. 19.500 Menschen sei insgesamt gekommen. Alleine 6.000 Menschen folgten nach Angaben der Gewerkschaft in Frankfurt dem Aufruf, sich für "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit" einzusetzen, wie das Motto des DGB am diesjährigen Tag der Arbeit lautete.

Auf der zentralen Kundgebung in Darmstadt mit 1.500 Teilnehmern sprach Michael Rudolph, DBG-Chef des Bezirks Thüringen. Er forderte die Stärkung der Tarifbindung, die Ausweitung der Mitbestimmung sowie die Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Es müsse mehr Geld in Infrastruktur, Bildung und Soziales fließen.

Gegen "Hass und Hetze"

Die Umsetzung sei eine Frage des politischen Willens. Rudolph warnte vor einer Politik mit "Hass und Hetze", die "ganz sicher keine besseren Arbeits- und Lebensbedingungen" schaffe. An die Landesregierung appellierte er, "endlich auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu reagieren" und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Zu "entschiedener Solidarität mit den Beschäftigten bei Opel" rief Hessens SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel auf. Der PSA-Konzern als neuer Eigentümer des Autobauers plant bei der Sanierung harte Einschnitte mit Personalabbau und Lohnverzicht der Mitarbeiter.

In Kassel kamen den Gewerkschaftsangaben zufolge 2.000 Menschen zur Mai-Kundgebungen. In Marburg seien es 1.000, in Fulda 600 Menschen gewesen.