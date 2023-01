Fast alle Krankenhäuser aus dem hessischen Krankenhausplan verfügen über eine schnelle Internetverbindung.

Von den insgesamt 128 Krankenhäusern hätten 123 mittlerweile einen gigabitfähigen Anschluss, teilte Digitalministerin Sinemus (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. Bei weiteren drei Einrichtungen sei der Anschluss in Vorbereitung. Für viele Arbeitsprozesse wie etwa modernen Ultraschall seien große Datenmengen erforderlich, die sich nur mit einer schnellen Internetanbindung realisieren lassen. Hohe Datenraten seien auch für die Nutzung von Telemedizin wichtig.