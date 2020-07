FDP-Chef Rock zweifelt an Beuths Unwissenheit in "NSU 2.0"-Affäre

Innenminister Beuth will erst Monate nach dem Landespolizeipräsidenten von Datenabfragen im Zusammenhang mit den "NSU 2.0"-Mails an Linkenchefin Wissler erfahren haben. Für FDP-Fraktionschef Rock ist das kaum zu glauben. Er ruft im hr-Sommerinterview auch Ministerpräsident Bouffier zum Handeln auf.

Der Druck auf Innenminister Peter Beuth (CDU) in der Affäre um Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" lässt nicht nach. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag, René Rock, zweifelt im hr-Sommerinterview an, dass Beuth erst Monate nach dem in dieser Woche zurückgetretenen Landespolizeipräsidenten Udo Münch von einer unzulässigen Abfrage persönlicher Daten der Linkenfraktionschefin im Landtag, Janine Wissler, an einem hessischen Polizeicomputer erfahren habe.

"Das kann man kaum nachvollziehen", sagte Rock beim Gespräch in seiner Heimat Seligenstadt: "Vor allem weil der Polizeipräsident und der Innenminister eigentlich ein sehr gutes Verhältnis haben und auch vertrauensvoll miteinander umgehen." Beuth und Münch arbeiteten beide im Hochhaus des Innenministeriums in Wiesbaden. Das erste hr-Sommerinterview dieses Jahres wird am Samstag um 18 Uhr im hr-fernsehen ausgestrahlt.

Innenminister Beuth agiert "hilflos"

Münch räumte ein, vom Abruf der Daten der Linken-Politikerin Wissler schon im März vom Landeskriminalamt erfahren zu haben, jedoch ohne diese Information an den Minister weiterzuleiten. Neben anderen erhielten auch die Kabarettistin Idil Baydar und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0".

Beuths Aussagen wolle die FDP-Fraktion im Landtag nun auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen, sagte Rock. Mehr Klarheit über die Aktenlage soll auch die Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Dienstag bringen. Dort werde sich herausstellen, ob "das alles stimmt, was der Minister bisher berichtet hat".

Es werde sich dann auch zeigen, inwiefern der Innenminister noch tragbar sei. "Das einzige, was Peter Beuth jetzt wirklich hilft, ist, das er jetzt Ergebnisse auf den Tisch legt", sagte der Oppositionspolitiker: "Ich bin wirklich überrascht, wie hilflos der Innenminister agiert und wie wenig wir eigentlich über diese Personen wissen, die diese Mails verschicken."

Rock: Bouffier muss handeln

Zudem bemängelte er, dass sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in der Affäre bislang nicht zu Wort gemeldet habe. "Als ehemaliger Innenminister steht der Ministerpräsident neben dieser Krise, und man meint, es geht ihn alles gar nichts an", sagte Rock. "In schweren Krisen brauchen wir klare Führung, und da muss der Ministerpräsident auch mal ein Machtwort sprechen."

Der FDP-Politiker kritisierte auch den von Beuth eingesetzten Sonderermittler bei der Polizei, der die bisherigen Versäumnisse aufklären soll: "Der ist natürlich nicht unabhängig. Er ist vom Minister eingesetzt, er wird an ihn direkt berichten." Durch die "NSU 2.0"-Drohmail-Affäre werde der gesamte hessische Sicherheitsapparat und der Rechtsstaat verhöhnt und die freie Gesellschaft angegriffen, betonte Rock.

