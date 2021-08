Die FDP hat die Marke von 7.000 Mitgliedern geknackt.

Genau 7.017 Menschen gehörten derzeit dem Landesverband an, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dies sei der höchste Stand seit Ende 2009. Die Idee der Freiheit begeistere auch jüngere Menschen, so Landeschefin Stark-Watzinger.