Jetzt kann das neue Vierer-Bündnis im Frankfurter Römer endgültig loslegen: Die FDP hat dem nachgebesserten Koalitionsvertrag mit Grünen, SPD und Volt zugestimmt. Das Ergebnis fiel diesmal eindeutig aus.

Im dritten Anlauf hat es schließlich geklappt. Die Frankfurter FDP stimmte am Sonntag auf einer außerordentlichen Kreismitgliederversammlung dem Koalitionsvertrag mit Grünen, SPD und Volt zu. Auf einer Präsenz-Veranstaltung im Frankfurter Waldstadion gab es 157 Ja-Stimmen zum Vertrag des sogenannten "Ampel Plus"-Bündnisses.

45 Parteimitglieder votierten bei der Abstimmung dagegen; zudem gab es zwei Enthaltungen und zwei ungültige Stimmen. Vorangegangen war dem Votum erneut eine emotionale Debatte unter den Parteimitgliedern.

Aller guten Dinge sind drei

Bei der Kommunalwahl im März waren die Grünen in Frankfurt stärkste Partei geworden. Im Rahmen einer Online-Mitgliedsversammlung hatten sie am 2. April beschlossen, die bisherige Dreierkoalition mit CDU und SPD zu beenden und Koalitionsverhandlungen mit SPD, FDP und den Newcomern von Volt zu führen.

Doch der nach zähen Verhandlungen schließlich ausgearbeitete 200 Seiten starke Koalitionsvertrag scheiterte zunächst überraschend Ende Mai am Veto der FDP-Basis. Die Liberalen wollten bei den Dezernaten, beim Verkehr und der Duldung linker Zentren nachverhandeln. Anfang Juni verabschiedeten die designierten Koalitionspartner schließlich eine Ergänzungsvereinbarung zum Koalitionsvertrag zu den strittigen Punkten.

Eine erneute digitale Abstimmung der FDP zur nachgebesserten Variante war vergangene aber wieder gescheitert - diesmal an Internetproblemen. Deswegen versammelte die Partei sich am Sonntag ein drittes Mal. 206 Mitglieder folgten dem Anruf in den Frankfurter Stadtwald und segneten das Regierungspapier schließlich mit deutlicher Mehrheit ab.