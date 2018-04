Die FDP will als "Reformpartei" in den Landtagswahlkampf ziehen. Auf einem Parteitag in Wetzlar machten die Liberalen klar, was ihnen wichtig ist: Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung.

In einem halben Jahr wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Alle Parteien bringen sich in Stellung, so auch die FDP. Sie will als "Reformpartei" in den Landtag ziehen. Das Bundesland brauche eine "Hessen Agenda 2030", sagte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl, René Rock, am Samstag auf einem Landesparteitag in Wetzlar. Es gehe um "eine Agenda, die dieses Land in die Zukunft führt, die die großen Herausforderungen annimmt, die vor uns liegen".

7.000 neue Erzieher in fünf Jahren

Die FDP will unter anderem in den Ausbau der Infrastruktur investieren, gerade in Straßen: Die Gelder müssten in Hessen verbaut werden, denn in Hessen sei der Stau, sagte Rock, der auch Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion ist. Bei der Digitalisierung wollen die Liberalen unter anderem den Ausbau des schnellen Internets vorantreiben sowie die Mobilfunkabdeckung im Land verbessern. Zu den wirtschaftspolitischen Vorhaben gehört die Förderung digitaler Schlüsseltechnologien, Bürokratieabbau sowie mehr Unterstützung für Unternehmensgründer.

Bei der Bildung nimmt die Partei insbesondere die Kindergärten in den Blick: Statt die Beiträge abzuschaffen, müsse endlich die Qualität angehoben werden, sagte Rock. Um die frühkindliche Bildung zu stärken, wollen die Liberalen unter anderem für 7.000 neue Erzieher in den kommenden fünf Jahren sorgen. "Das Bildungsthema ist das Thema, an dem wir Zukunft gestalten werden oder an dem wir abgehängt werden", sagte Rock.

"Nur, wenn sich in Hessen etwas ändert"

Er attackierte die schwarz-grüne Landesregierung scharf. CDU und Grüne stünden sich bei vielen Themen selbst im Weg. Das Ergebnis sei Stillstand. Deshalb müsse die jetzige Landesregierung weg, sagte Rock. Die FDP sieht sich durchaus als zukünftige Regierungspartei in Hessen.

Parteichef Stefan Ruppert, der in Berlin bei den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen dabei war, stellte Bedingungen. "Ich werde als Parteivorsitzender einen Koalitionsvertrag nur unterschreiben, wenn sich in Hessen etwas ändert", betonte Ruppert. Auch Rock sagte, wichtige Reformvorhaben müssten im Koalitionsvertrag stehen.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr gefordert

Ein Antrag der Jungen Liberalen, die Öffnungszeiten im Einzelhandel komplett freizugeben, fand keine Mehrheit auf dem Parteitag. Es bleibt bei der Forderung im Wahlprogramm von vier verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr in Hessen. Das Programm wollten die rund 300 Delegierten bis zum Abend verabschieden.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2013 hatte die FDP mit 5,0 Prozent der Stimmen nur knapp den Einzug ins Landesparlament geschafft. Bei einer im März veröffentlichten repräsentativen Befragung von mehr als 1.000 Hessen kam die FDP auf 7 Prozent der Stimmen. Spitzenkandidat Rock peilt für seine Partei 8 Prozent und mehr an. Derzeit könne er noch nicht sagen, wer "der optimale Partner" für die FDP wäre.