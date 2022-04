Peter Feldmann in der Paulskirche (Archivbild)

Peter Feldmann in der Paulskirche (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa

Feldmann will 2024 nicht mehr als Frankfurter Oberbürgermeister antreten

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann hat angekündigt, 2024 nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr kandidieren zu wollen. Auch seine SPD-Mitgliedschaft will er ruhen lassen - sollte eine Anklage gegen ihn zugelassen werden.

Der unter Druck geratene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat angekündigt, bei den nächsten Wahlen im Jahr 2024 nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen.

Er wolle Schaden und Diskussionen von seiner Partei abwenden und ihr einen Neuanfang ermöglichen, teilte Feldmann am Donnerstag mit. Seine SPD-Mitgliedschaft will er ruhen lassen - sollte eine Anklage gegen ihn zugelassen werden.

"Ich bin nicht korrupt"

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen eines Korruptionsverdachts Anklage gegen ihn erhoben. "Es bleibt dabei: Ich bin nicht korrupt", betonte Feldmann am Donnerstag erneut. Die Staatsanwaltschaft sieht den Verdacht der Vorteilsnahme in der Affäre um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Eine Verantwortliche des Frankfurter Kreisverbands der AWO soll Feldmann im OB-Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt haben - um im Gegenzug auf Gefälligkeiten hoffen zu können.

Feldmanns inzwischen getrennt von ihm lebende Ehefrau wiederum soll als Leiterein einer Kita der AWO laut Anklage "ohne sachlichen Grund" ein überhöhtes Gehalt bezogen und einen Dienstwagen bekommen haben.

Feldmann will SPD-Mitgliedschaft ruhen lassen

Sein Wohlwollen könne man nicht kaufen, wies Feldmann in der Mitteilung die Vorwürfe erneut zurück. Er wolle seine Politik bis 2024 "kraftvoll fortführen".

Wenn er 2024 sein Amt an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben würde, wäre er zwölf Jahre lang Frankfurts Oberbürgermeister gewesen - länger als jeder andere SPD-Oberbürgermeister, wie Feldmann betonte.

Sollte es tatsächlich zu einem Verfahren gegen den Oberbürgermeister kommen, hatte die Frankfurter SPD klar gemacht, dass eine Linie überschritten wäre - dann müsse die Lage neu im Parteivorstand diskutiert werden.

SPD will sich am Donnerstag äußern

Die SPD kündigte an, sich am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz noch einmal zum Thema zu äußern.

Feldmann ging nun schon vorab in die Offensive und kündigte an, sollte die Anklage zugelassen werden, würde er seine Mitgliedschaft in der SPD "schweren Herzens" bis zum Abschluss des Verfahrens ruhen lassen. Trotz allem sehe er dem Verfahren weiterhin mit "Zuversicht" entgegen.

Grüne verlangen Rücktritt bei Zulassung der Anklage

Die Frankfurter Grünen als Koalitionspartner der SPD teilten mit: "Dass er im Jahr 2024 nicht mehr antritt, ist für uns aber eine Selbstverständlichkeit und kein großer Schritt."

Es sei "nicht vorstellbar", dass Feldmann noch zwei Jahre weitermache. Man erwarte daher, dass er spätestens bei Zulassung der Anklage seinen Rücktritt erklärt.