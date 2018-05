100 hessische Städte, Gemeinden und Landkreise schlüpften einst unter den finanziellen Schutzschirm des Landes. Die ersten können ihn schon wieder verlassen - sprudelnden Steuereinnahmen sei Dank.

Mehr als die Hälfte aller Schutzschirmkommunen kann voraussichtlich bald das Schuldenabbauprogramm des Landes verlassen. SPD, Linke und DGB sehen die Bilanz des CDU-Finanzministers nicht ganz so fröhlich.

Immer mehr Städte, Gemeinden und Landkreise sind auf dem Weg, aus dem Schutzschirm des Landes entlassen zu werden. Mit insgesamt 57 der 100 betroffenen Kommunen sei mehr als die Hälfte diesem Ziel sehr nah oder habe es bereits geschafft, erklärte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden in seiner Bilanz.

"2017 ist das absolute Rekordjahr", sagte Schäfer. 33 Kommunen hätten zum dritten Mal in Folge den Haushaltsausgleich erreicht. Dies sei vor allem den hohen Steuereinnahmen und der guten Wirtschaftslage zu verdanken. Im Februar waren noch 92 Kommunen Teil des Schutzschirmprogramms.

Weitere Informationen Schutzschirm gegen Altschulden Mit dem Schutzschirm-Programm hatte das Land den Städten, Gemeinden und Landkreisen für insgesamt 3,2 Milliarden Euro einen Teil der Altschulden abgenommen. Dafür müssen sie bis spätestens 2020 einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wer dreimal hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann, darf den Schutzschirm verlassen. Ende der weiteren Informationen

Bis auf Merenberg im Landkreis Limburg-Weilburg haben im vergangenen Jahr alle Kommunen ihr Soll erfüllt. Laut Schäfer konnten sie sogar 490 Millionen Euro mehr erwirtschaften als vertraglich vereinbart. Zusammen erzielten die Kommunen einen Überschuss von 374 Millionen Euro.

SPD, Linke und DGB sehen keinen Grund zum Jubeln

"Die hessischen Kommunen stecken weiterhin in einem tiefen Schuldental", erklärte dagegen Norbert Schmitt, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Hessische Kommunen belegten einen unrühmlichen zweiten Platz bei der Pro-Kopf-Verschuldung hinter dem Saarland. Der Finanz-Experte der Linken, Jan Schalauske, sagte: "Allen Beteuerungen der schwarz-grünen Landesregierung zum Trotz ist es nicht der Schutzschirm, der die meisten Kommunen einigermaßen über Wasser hält, sondern es sind die stark gestiegenen Steuereinnahmen."

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist der Meinung, die Bilanz sei kein Grund zum Jubeln. Das Land habe den Kommunen massive und unsoziale Spar- und Kürzungsmaßnahmen aufgenötigt, sagte Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirkes Hessen-Thüringen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 03.05.2018, 19.30 Uhr