Die Gießener haben einen neuen Oberbürgermeister gewählt: Frank-Tilo Becher (SPD) setzte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen Alexander Wright (Grüne) durch.

Frank-Tilo Becher (SPD) wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Gießen. Der 58-Jährige kam am Sonntag bei der Stichwahl auf 55,7 Prozent der Wählerstimmen. Der Grünen-Kandidat Alexander Wright erreichte ein Ergebnis von 44,3 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 37,7 Prozent. In Gießen regiert eine Koalition aus Grünen, SPD und der Linkspartei.

Enges Rennen im ersten Wahlgang

Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen war Becher auf dem zweiten Platz gelandet. Es war ein enges Rennen zwischen den drei Kandidaten von SPD, Grünen und CDU. CDU-Kandidat Frederik Bouffier , Sohn von Ministerpräsident Volker Bouffier, verpasste die Stichwahl nur knapp mit 0,8 Prozentpunkten Rückstand auf den zweitplatzierten Becher.

Im Januar hatte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) überraschend angekündigt, dass sie ihren Posten nach zwei Amtszeiten nicht mehr verteidigen will. Ihr fehle es an der "Motivation und frischer Begeisterungsfähigkeit" für weitere sechs Jahre, sagte die 64-Jährige. Grabe-Bolz war die erste Oberbürgermeisterin in Gießen.