Mit einem reduzierten Etat von 20 Millionen Euro will die Stadt Frankfurt in diesem Jahr die Verkehrswende vorantreiben und den Verkehrsraum gerechter aufteilen.

So würden bei Sanierungen und Neugestaltungen auch die Belange von Radfahrern und Fußgängern berücksichtigt, betonte Verkehrsdezernent Majer (Grüne) am Donnerstag. Dazu zählten etwa rote Radspuren oder barrierefreie Kreuzungen. Auch für den Lieferverkehr würden weitere Konzepte erarbeitet. Insgesamt arbeitet das Straßenbauamt in diesem Jahr an 90 Projekten. 2021 betrug das Budget noch 25 Millionen Euro.