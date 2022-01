Bislang gilt nur der Kreis Fulda als Corona-Hotspot in Hessen, doch das ändert sich wohl am Wochenende - mit neuen Hotspots in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Die Konsequenzen: Alkoholverbote, Maskenpflicht und die 2G-plus-Regel.

Die Feiertage sind vorbei und wie erwartet schnellen die Sieben-Tage-Inzidenzen vielerorts wieder nach oben: Für die Menschen in Frankfurt und Wiesbaden haben die steigenden Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus ab dem anstehenden Wochenende wahrscheinlich direkte Konsequenzen.

Beide Städte rechnen nach eigenen Angaben mit der Einstufung als Corona-Hotspot - und bereiten entsprechende Allgemeinverfügungen vor.

Wie die Stadt Frankfurt am Donnerstag mitteilte, sollen die verschärften Maßnahmen voraussichtlich am Samstag (8. Januar) in Kraft treten. Die Landeshauptstadt Wiesbaden kündigte die neuen Regeln für Sonntag (9. Januar) an.

Hotspot-Regel gilt nach drei Tagen über 350

Frankfurt und Wiesbaden hatten am Donnerstag beide den Hotspot-Grenzwert von einer Inzidenz von 350 überschritten: In Frankfurt lag der Wert den zweiten Tag in Folge mit 409,2 deutlich über dem kritischen Wert 350. Wiesbaden knackte den Wert erstmals mit 385,1. In Frankfurt muss die Inzidenz nur noch am Freitag die 350 übersteigen, in Wiesbaden noch am Samstag, ehe die Verschärfungen eintreten, erklärten die Städte.

Denn nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes müssen Kommunen dann strengere Maßnahmen erlassen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Grenze von 350 überschreitet. Am Folgetag gelten die kreisfreien Städte oder Kreise dann als Corona-Hotspot.

Alkoholverbot, Maskenpflicht und 2G-plus

Für Veranstaltungen im Bereich Sport oder Kultur (mit mehr als zehn Personen), für Kinos, Gastronomie und touristische Übernachtungen gilt dann die 2G-plus-Regel in Innenräumen, 2G draußen. Nach der 2G-plus-Regel muss zusätzlich zum Geimpft- oder Genesenen-Nachweis (2G) ein aktueller Negativ-Test (plus) gezeigt werden. Wird eine Auffrischungsimpfung (Booster) nachgewiesen, braucht es keinen zusätzlichen Negativtest.

Bordelle sowie Diskotheken und Clubs in Hotspot-Regionen müssen schließen oder dürfen nur noch einen Bar-Betrieb anbieten. Im privaten Bereich müssen Veranstaltungen drinnen auf 50 Personen, im Freien auf 200 Personen begrenzt werden.

Die Stadt Frankfurt wies in ihrer Ankündigung vom Donnerstag bereits bestimmte Maskenpflicht-Bereiche in der Innenstadt aus: Dazu zählen unter anderem die Zeil, die Hauptwache, die Konstablerwache, die Kaiserstraße, die Berger Straße und die Königsteiner Straße. In vielen städtischen Parks und auf beliebten Plätzen darf dann auch kein Alkohol mehr getrunken werden.

"Alle Details befinden sich aktuell in Abstimmung und werden morgen im Amtsblatt veröffentlicht", teilte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Donnerstag mit. Eine vollständige Liste dazu veröffentlichte die Stadt bereits am Donnerstag.

Auch Darmstadt steuert auf Hotspot zu

Auch in Darmstadt könnte wie in Frankfurt am Samstag die Einstufung als Hotspot folgen. Am Donnerstag lag die Inzidenz mit einem Wert von 388,5 den zweiten Tag in Folge über 350.

Der Kreis Fulda gilt bereits seit vergangenem Sonntag als Hotspot- er ist hessenweit noch der einzige Kreis, der wieder ein Alkoholverbot, eine Maskenpflicht und 2G-plus-Regeln erlassen musste. Die Inzidenz lag hier am Donnerstag hessenweit am höchsten (473,0). Vor Weihnachten war einzig die Stadt Offenbach unter die Hotspot-Regel gefallen.