Nur kurz hat Frankfurt seine Corona-Beschränkungen gelockert - die Inzidenz liegt wieder über 35, die Regeln werden wieder verschärft. Auch Offenbach und der Main-Taunus-Kreis haben den Grenzwert überschritten, warten aber ab. Wiesbaden droht, die 35er Marke als nächstes zu reißen - und würde sofort handeln.

Nach nur zwei Tagen mit gelockerten Corona-Beschränkungen verschärft Frankfurt wieder seine Corona-Regeln. Weil die Inzidenz mit 35,1 nun wieder über dem Grenzwert liegt, werden die Lockerungen um Mitternacht zurückgenommen, teilte eine Sprecherin dem hr mit.

Ungeimpfte brauchen in Innenräumen von Cafés, Restaurants und Bars dann wieder einen negativen Test. Auch die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen wird reduziert.

Frankfurt hatte nach sechs Tagen in Folge mit einer Inzidenz unter 35 als letzte Stadt in Hessen die Lockerungen umgesetzt. Damit mussten Gäste im Innenbereich von Restaurants, Cafés und Kneipen keinen negativen Corona-Test mehr vorzeigen, bei Veranstaltungen wurden wieder mehr Menschen erlaubt.

Offenbach will vorerst nicht verschärfen

Am Mittwoch riss auch Offenbach mit 35,3 den Grenzwert. Trotzdem will die Stadt die geltenden Corona-Regeln vorerst nicht verschärfen. Im Vorfeld müssten erst die Gründe für den Anstieg der Infektionszahlen ermittelt werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. "Es ist zu klären, ob es sich beispielsweise um ein diffuses, nicht klar eingrenzbares oder um ein klar eingrenz- und damit eindämmbares Infektionsgeschehen handelt."

Das weitere Vorgehen wolle man erst nach Abschluss der Ermittlungen durch das Gesundheitsamt festlegen. "Neue Regelungen, die über die bisherigen hinausgehen, greifen erst nach Veröffentlichung neuer Allgemeinverfügungen durch die Stadt", heißt es in der Mitteilung.

Ausbruch in Senioreneinrichtung lässt Main-Tanus-Inzidenz steigen

Auch im Main-Taunus-Kreis kletterte die Inzidenz über die 35er-Marke, lag am Mittwoch bei 38,1. Die gestiegenen Zahlen führt die Kreisbeigeordnete Madlen Overdick (Die Grünen) unter anderem auf einen Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Hattersheim zurück. "Deshalb sind vorerst keine weiteren kreisweiten Einschränkungen notwendig."

Wiesbaden will sofort verschärfen

Als nächstes könnte Wiesbaden die 35er-Grenze überschreiten. Wenn das passiert, gelten in der Landeshauptstadt wieder strengere Corona-Regeln, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Man werde dann wie vom Land vorgeschrieben eine Allgemeinverfügung erlassen. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Wiesbaden bei 34,5.

Tritt die angekündigte Allgemeinverfügung in Kraft, dürfen bei Veranstaltungen maximal 250 Personen in Innenräumen sowie maximal 500 Personen im Freien besuchen. Geimpfte und genesene Personen werden nicht mitgezählt.