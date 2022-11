Die Partei Volt wird keinen Kandidaten in das Rennen um die Nachfolge des ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) schicken.

Das teilte Volt am Dienstag mit. Man wolle die Kandidaturen von Grünen, SPD und CDU aber kritisch begleiten, heißt es in der Mitteilung. "Wir sehen uns in der Position, den Wahlkampf kritisch zu begleiten und unsere eigenen Themen sichtbar zu machen."

Volt ist Teil der regierenden Römer-Koalition mit Grünen, SPD und FDP. Die Wahl zum neuen Stadtoberhaupt findet im März 2023 statt.