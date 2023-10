Den Großteil seines Lebens war er Mitglied der SPD, dann brachte ihn der Bürgerentscheid gegen ihn ins Grübeln - und zum Partei-Austritt. Nun hat der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann angekündigt, bei der Linken wieder politisch tätig werden zu wollen.

Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist in die Linkspartei eingetreten. Das teilte er am Donnerstag mit. In der Fraktion Wetterau wolle er sich künftig für Projekte gegen Kinderarmut, gegen Wohnungsnot und gegen Rechts einbringen.

Auch in seiner ehemaligen politischen Heimat Frankfurt wolle er sich für diese Themen weiterhin engagieren. Der 65-Jährige war zuvor 50 Jahre lang Mitglied der SPD und war für die Partei von 2012 bis 2022 als Stadtoberhaupt im Frankfurter Römer tätig.

Nach Korruptionsvorwürfen und diversen Entgleisungen, etwa bei der Europapokalfeier von Eintracht Frankfurt, wurde er bei einem Bürgerentscheid im vergangenen November als erster Oberbürgermeister der Stadt abgewählt.

Parteiwechsel hatte Feldmann zunächst ausgeschlossen

Seinen Austritt aus der SPD hatte er bereits im Februar angekündigt und mit einer "Kampagne gegen seine Person" begründet. "Ich habe das Gefühl gehabt, man hat mir den Stuhl erstmal vereist, dann vor die Tür gestellt. Und weil das nicht reichte, nochmal auf die Straße gestellt", sagte er damals gegenüber dem hr.

Dass er sich einer anderen Partei anschließt, hatte er da noch ausgeschlossen. Er sei kein Partei-Hopper und brauche "erst mal Luft zum Atmen", so Feldmann im Februar.