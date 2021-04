Im Römer tut sich was

Im Römer tut sich was

Grüne wünschen sich Vierer-Bündnis in Frankfurt [Audioseite]

Die Grünen in Frankfurt setzen nach Medienberichten auf ein Mitte-Links-Bündnis. Damit säße die CDU erstmals seit 25 Jahren nicht in der künftigen Stadtregierung, Neu-Einsteiger Volt hingegen schon.

Nach der Kommunalwahl vor gut vier Wochen deutet sich in Hessens größter Stadt Frankfurt ein neues Regierungsbündnis an. Bei den Grünen ist laut Medienberichten vom Mittwochabend eine Vorentscheidung gefallen, und zwar gegen eine Neuauflage des Bündnisses mit CDU und SPD. Die Partei strebt jetzt ein Vierer-Bündnis an. Darüber hat die FAZ zuerst berichtet .

Die Sondierungskoalition der Grünen schlägt demnach Koalitionsgespräche für ein Mitte-Links-Bündnis vor - mit SPD, FDP und der neuen Partei im Römer, Volt. Im nächsten Schritt soll die Mitgliederversammlung der Grünen am Freitagabend entscheiden, ob diese Verhandlungen stattfinden.

Die Partei war bei der Kommunalwahl im März zum ersten Mal stärkste Kraft in Frankfurt geworden - noch vor der CDU, die seit 1977 mit einer Unterbrechung stärkste Partei im Römer war. Für die Union steht nun wohl fest, dass sie der künftigen Stadtregierung nicht mehr angehören wird. Es wäre das erste Mal seit 25 Jahren.

Sendung: hr-iNFO, 15.04.2021, 6.00 Uhr