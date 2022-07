Erst wollte er unbedingt im Amt bleiben, nun doch seinen Stuhl räumen – das am liebsten aber erst im Januar 2023: Was hinter den Plänen von Peter Feldmann stecken könnte und wie es im Römer weitergeht.

Die Kolitionspartner im Frankfurter Römer haben am Mittwoch wie geplant den Abwahlantrag gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) eingereicht. Kurz darauf tauchte eine weitere Nachricht in der Causa Feldmann auf: Der Strafprozess am Landgericht Frankfurt soll am 18. Oktober beginnen, wie das Gericht mitteilte. Während Motive und Hintergründe zu seinem angebotenen Rücktritt Ende Januar 2023 nur spekuliert werden können, will sich der Noch-Oberbürgermeister Feldmann vermutlich am Freitag persönlich zu seinem schriftlichen Statement von Dienstag äußern.

Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten nach dem angekündigten Rückzug Feldmanns zusammengestellt – mit möglichen Gründen für seinen anvisierten "Exit-"Termin Ende Januar 2023. Und wie es im Römer weitergeht.

Was hat Peter Feldmann angekündigt?

Peter Feldmann will überraschenderweise Ende Januar 2023 sein Amt als Oberbürgermeister von Frankfurt freiwillig abgeben. Das kündigte er am Dienstagmorgen in einer Mitteilung der Stadt an. "Ich erkläre, dass ich im Januar beantrage, meine Amtszeit zum Monatsende zu beenden", wird Feldmann in dem Schreiben zitiert. Feldmann war 2012 zum Oberbürgermeister Frankfurts gewählt und 2018 für weitere sechs Jahre als Chef im Römer bestätigt worden. Seine zweite Amtszeit würde regulär am 1. Juli 2024 enden.

Feldmann appellierte in seinem Schreiben an die Römer-Koalition sowie an die Bürgerinnen und Bürger, "die ausgetretenen Pfade der Schuldzuweisung und der personalisierten Vorwürfe" zu verlassen. Die Anklage in der AWO-Affäre, sein Pokal-Klau beim Europapokalsieger-Empfang der Eintracht und das Video mit dem sexistischen Flugbegleiterinnen-Kommentar: Feldmann sah sich trotz zahlreicher Fehltritte und ernstzunehmender Vorwürfe zuletzt immer wieder unfair behandelt.

Warum zieht sich Peter Feldmann jetzt doch zurück?

In der Mitteilung der Stadt erklärte Oberbürgermeister Feldmann auch das Motiv für seine überraschende Kehrtwende: "Damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen – und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen." Zuvor hatte er ein Abwahlverfahren inklusive das auf 1,6 Millionen Euro Kosten geschätzte Bürgervotum in Kauf genommen.

Noch Ende Mai hatte er sich zwar für seine peinlichen Fehltritte wie das Pokal-Gate beim Eintracht-Empfang und seine sexistischen Äußerungen über Flugbegleiterinnen offiziell entschuldigt, jedoch einen Rückzug aus seinem Amt vehement abgelehnt – allen Rücktrittsforderungen zum Trotz. Stattdessen kündigte er an, sich bis zum Ende der Sommerpause weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

Warum räumt Peter Feldmann erst Ende Januar 2023 seinen Stuhl?

Alles dreht sich derzeit um diese Frage – doch eine eindeutige Antwort steht in den Sternen. Frühestens am Freitag will sich Feldmann zu seinem schriftlichen Rückzugsangebot äußern. hr-Reporter Frank Angermund vermutet, dass Feldmanns Wunschdatum Ende Januar mit dem Terminplan für sein parallel laufendes Strafverfahren zusammenhängt.

Feldmann habe stets betont, dass in der AWO-Affäre unschuldig sei und dies vor Gericht beweisen wolle. Mit seinem Rückzugsangebot habe er bis Ende Januar Zeit, das Gericht davon zu überzeugen. "Dann könnte er sagen, dass die Medien und seine politischen Gegner ihn dazu gedrängt hätten, zurückzutreten. Dann wäre er das Opfer", so Angermund.

Sein Statement habe Feldmann aus taktischem Kalkül am Dienstag veröffentlicht – am Mittwochmorgen gab das Landgericht den Termin für den Prozessauftakt am 18. Oktober bekannt. "Als Angeklagter wusste er zuerst, wann der Prozess startet und hat sein Statement bewusst einen Tag vor Bekanntgabe des Gerichtstermins gemacht, sodass wir anderen nur spekulieren können." Das Gericht setzte zunächst fünf weitere Verhandlungstermine bis zum 23. November an.

Volker Siefert, hr-Investigativ-Journalist in der AWO-Affäre, vermutet, dass Feldmann die Fraktionen im Römer mit seiner Erklärung unter Druck setzen will. Aus Sicht von Feldmann werde das geplante Abwahlverfahren mit seinem Angebot so überflüssig. "Allerdings hängt man dann an dem Wort von Feldmann. Rechtlich bindend ist seine Erklärung nicht." Würde er einen Rückzug vom Rückzug machen, hätte seine politischen Gegner im Römer ein halbes Jahr für das Abwahlverfahren gegen ihn verloren.

Wie fallen die Reaktionen nach Peter Feldmanns Ankündigung aus?

Unter den Parteien im Römer herrschte nach dem Rückzugsangebot Feldmanns Einigkeit: Besser eine späte Einsicht als keine, war der parteiübergreifende Tenor. "Es ist die richtige Entscheidung, weil er damit auch auf die berechtigte Kritik an seiner Person eingeht", sagte SPD-Parteikollege Mike Josef zu Feldmanns Entschluss. Die Frankfurter SPD hatte sich bereits nach der Anklage in der AWO-Affäre gegen Feldmann gewandt und seinen Rücktritt gefordert.

"Besser spät als nie" kommentierten die Grünen im Römer. Die Partei Volt, die zusammen mit SPD, FDP und Grünen die Koalition im Römer bildet, bezeichnete Feldmanns angebotenen Rückzug als "Schritt in die richtige Richtung". Die FDP im Römer sprach von einem "guten Tag für Frankfurt". Weitere Reaktionen.

Was passiert in den kommenden Tagen?

Die Römer-Koalition hält zunächst an ihrem geplanten Abwahlverfahren fest und hat am Mittwoch den offiziellen Abwahlantrag formal eingereicht. Auch die Frankfurter CDU-Fraktion trug den Antrag mit. Hält die Römer-Koalition an ihrem ursprünglichen Plan fest, kann Feldmanns Abwahlverfahren in der kommenden Plenarsitzung am 14. Juli bei entsprechender Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung formal eingeleitet werden.

Feldmanns Sprecher zufolge sei noch unklar, wie das Verfahren zum Beenden der Amtszeit konkret ablaufen solle. Eine Option ist neben dem Abwahlverfahren auch eine Versetzung in den Ruhestand "aus besonderen Gründen" nach Paragraf 76a der Hessischen Gemeindeordnung, die Feldmann kaum etwas von seinen Ruhestandsbezügen kosten würde.

Nach seiner Rückkehr am Donnerstag werden Gespräche mit den Fraktionen erwartet. Mit Feldmanns gewünschtem "Exit"-Termin Ende Januar steht er noch während seiner Amtszeit als OB vor Gericht. Wie das Landgericht Frankfurt am Mittwoch bekanntgab, startet der Strafprozess gegen Feldmann an 18. Oktober. Sechs Verhandlungstage bis zum 23. November wurden angesetzt.

Was wird aus dem geplanten Abwahlverfahren?

Die Koalitionspartner im Römer haben zusammen mit der CDU-Fraktion den offiziellen Abwahlantrag gegen Feldmann eingereicht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass in der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli über die Einleitung des Abwahlverfahrens abgestimmt werden kann – so wie es auch vor Feldmanns Einlenken der Plan der Römer-Koalition war. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit, die als realistisch gilt.

Nach Einschätzung der Frankfurter SPD-Fraktionschefin Ursula Busch könnte dieser Schritt jedoch noch nach hinten verschoben werden, wie sie in der Mittwoch-Ausgabe der Frankfurter Rundschau (FR) vermutet: Demnach könnte der eingereichte Abwahlantrag Mitte Juli zunächst zurückgestellt werden. Der Antrag könnte dann jederzeit wieder aktiviert werden, wie Busch sagte. Im Januar könnte der zurückgestellte Antrag dann von Feldmann akzeptiert und auf einen Bürgerentscheid verzichtet werden.

Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) geht von diesem Szenario aus: Dieser Schritt überlasse den Fraktionen im Römer einen "Handlungsspielraum" und ein "Druckmittel" gegenüber Feldmann. Zum Beispiel wenn Feldmann im Januar seine Meinung plötzlich ändern sollte und den angebotenen Rückzug wieder zurückziehe. In dem Fall würde die Abwahl in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 2. Februar 2023 formal eingeleitet.

Sollte das Abwahlverfahren am 14. Juli jedoch formal eingeleitet werden, geht es voraussichtlich am 6. November weiter: Dann könnte das Bürgervotum stattfinden. Bei einem Bürgerentscheid müsste nicht nur die Mehrheit für Feldmanns Abwahl stimmen, sondern müsste auch noch mindestens 30 Prozent der Wählerschaft darstellen. Diese Hürde ist groß: Zuletzt hatten sich an den OB-Wahlen gerade einmal 37,6 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt.

Warum steht Peter Feldmann vor Gericht?

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Ende Mai Anklage gegen Feldmann erhoben – es geht um den Verdacht der Vorteilsannahme im Amt. Die Staatsanwaltschaft begründete den Korruptionsverdacht nicht nur mit dem überhöhten Gehalt für Feldmanns Ehefrau. Sie führte auch einen neuen Vorwurf auf: Eine Verantwortliche des Frankfurter AWO-Kreisverbands soll Feldmann im OB-Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt haben.

Nach hr-Informationen soll es sich dabei um Ex-AWO-Geschäftsführerin Hannelore Richter handeln, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermuntert haben soll, für Feldmann Geld zu spenden. "Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der AWO Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde", erklärte die Staatsanwaltschaft. Feldmann selbst bezeichnete die Vorwürfe nach der Anklage als "haltlos und maßlos". Der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt startet am 18. Oktober.

Welcher Kritik muss sich Peter Feldmann noch aussetzen?

Erst die Anklage und der Durchsuchungsbeschluss in der AWO-Affäre, dann das Video mit sexistischen Kommentaren im Flieger nach Sevilla – und schließlich das Pokal-Gate beim Europapokalsieger-Empfang der Eintracht: Seit März steht Feldmann ununterbrochen in den Schlagzeilen.

Insbesondere nach den jüngsten Fehltritten forderten zahlreiche Parteien seinen Rücktritt vom Amt, inklusive seiner eigenen Partei. Doch Feldmann wiegelte zunächst ab und wollte sich bloß aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wir haben Feldmanns Verwicklungen in die AWO-Affäre samt peinlicher Fehltritte chronologisch für Sie zusammengefasst.

Wie geht es nach Peter Feldmanns Aus weiter?

Endet Feldmann Amtszeit im Januar, stehen Frankfurt Neuwahlen bevor: Wie zügig die Stadt dann eine neue Chefin oder einen neuen Chef im Römer haben wird, ist noch völlig unklar, wie Tina Köhler, Referentin der für Wahlen zuständigen Dezernentin Eileen O'Sullivan (Volt) der FR sagte. Zuvor müsste es noch juristische Prüfungen geben, denn "so etwas gab es bisher noch nie".

Wer könnte sich als Nachfolger für Peter Feldmann zur Wahl stellen?

Mit der Aussicht auf Neuwahlen stellt sich auch die Frage nach einem möglichen Nachfolger oder einer Nachfolgerin Feldmanns: Die FR brachte einen Tag nach Feldmanns angebotenem Rückzug Mike Josef vom Dezernat für Planen, Wohnen und Sport für die SPD ins Spiel. Und für die CDU: Uwe Becker, hessischer Europa-Staatssekretär und CDU-Kreisvorsitzender. Die Frankfurter Grünen planen dem FR-Bericht zufolge im Herbst eine Findungskommission einzusetzen, die geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für eine OB-Neuwahl bestimmen soll.

Ein stadtweit bekannter Name hatte Feldmanns Erklärung am Dienstag bereits dazu verleiten lassen, sich als neuen OB zu bewerben. "Der Weg wird frei und ich bin dabei...", twitterte der als "Bahn-Babo" bekannte Peter Wirth . Er sammle nun Unterschriften, um als unabhängiger Oberbürgemeister-Kandidat antreten zu können.