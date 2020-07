Wie will die Stadt Frankfurt auf die nächtliche Randale am Opernplatz reagieren? Darum geht es bei einer Sicherheitskonferenz am Montag. Dezernent Frank sagte dem hr schon mal, was er für nicht sinnvoll hält.

Der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank zeigte sich angesichts der Randale am Opernplatz in der Nacht zum Sonntag fassungslos. "Wenn ein Mensch am Boden liegt und blutet, gebührt dem erst mal Hilfe. Menschen, die dem dann helfen wollen, in so einer Situation mit Flaschen zu bewerfen, das ist brutal", sagte der CDU-Politiker am Montagmorgen im Gespräch mit hr-iNFO.

An dem zentralen Platz in Frankfurt hatten junge Männer aus einer Menge von 500 bis 800 Menschen heraus nach Polizisten mit Flaschen geworfen, die einem Opfer einer Schlägerei zu Hilfe kommen wollten. Die Polizei nahm 39 Randalierer fest. Auch Polizeipräsident Gerhard Bereswill und Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zeigten sich danach entsetzt über die Eskalation der Gewalt mitten in der Stadt.

"Asoziale junge Männer"

Frank sprach am Montag von "einer kleinen Minderheit, asozialen jungen Leuten, asozialen jungen Männern, die eine Stadt in Angst und Schrecken versetzen wollen". Er finde es unglaublich, dass manche der Festgenommenen nicht nur aus der direkten Umgebung wie Offenbach und Hanau angereist seien, sondern sogar aus Limburg und Heidelberg. Laut Polizei leben nur neun der Festgenommenen in Frankfurt.

Infolge der coronabedingten Schließung von Clubs, Diskotheken und Bars hatten sich zuletzt viele öffentliche Plätze in Hessen zu Party-Hotspots entwickelt, darunter der Frankfurter Opernplatz. Diesen nach der Eskalation vorerst abzusperren, hält Frank nicht für sinnvoll, wie er hr-iNFO sagte: "Dann müssten Sie alle Plätze sperren, und am Ende wäre Frankfurt eine Festung, in der niemand mehr auf die Straße gehen kann. Das kann nicht Ziel unserer Arbeit sein." Zumal abends dort mehrheitlich Menschen friedlich feierten und später erst die Krawallmacher kämen.

Wie die Stadt und die Polizei auf die Ausschreitungen reagieren wollen und an den kommenden Wochenenden verhindern können, dass sich das wiederholt, darum soll es am Montag bei einer Sicherheitskonferenz im Römer gehen. Frank lud dazu seine Kollegin aus dem Umweltressort, Rosemarie Heilig (Grüne), Polizeichef Bereswill und Vertreter aus der Ordnungsbehörde und dem Gesundheitsamt ein.

"Polizei hat Präsenz gezeigt"

Im hr-iNFO-Interview ließ Frank erkennen, dass es nicht ganz leicht werde für die Stadt, einen Hebel zum Handeln zu finden. Zum einen, weil viele hier nicht lebten. Zum anderen, "weil ich glaube, dass die Täter ein großes Werteproblem haben: Sie identifizieren sich nicht mit unserer Gesellschaft, sie würden sich nicht anstrengen, etwas für die Gesellschaft zu tun." Die Krawall- und Gewaltbereitschaft habe zugenommen, auch wenn junge Männer schon immer ihre Kräfte messen wollten.

Der Polizei machte Frank keinen Vorwurf: Sie habe Präsenz gezeigt, nachdem an den zurückliegenden Wochenenden schon Stadtpolizisten beleidigt wurden und der Opernplatz zugemüllt wurde. Nur sei es jetzt "noch mal viel schlimmer geworden". Es mache den Eindruck, dass die Randalierer bewusst gewartet hätten, bis die Polizisten aufgetaucht sind. "Da muss man sagen: Mit denen stimmt etwas nicht", sagte Frank.

Bereswill: Negative Stimmung gegen die Polizei

Nach Einschätzung von Polizeipräsident Bereswill hat sich in den vergangenen Wochen eine negative Stimmung gegenüber der Polizei entwickelt. Er glaube, die Situation habe "mit mehreren pauschalen Vorwurfslagen" zu tun, sagte Bereswill zu hr-iNFO. Er nannte "einen Rassismusvorwurf gegen die Polizei, Racial Profiling zu betreiben".

Auch die Fälle von Polizeigewalt in den USA wirkten sich auf die Stimmung gegenüber den Beamten aus, glaubt Bereswill: Die Vorgänge dort würden "eins zu eins auf die deutsche Polizei quasi übertragen". Die Beamten sähen sich dem Vorwurf ausgesetzt, "wir wären gewaltextrem, wir würden so oder so ähnlich agieren wie die Polizei in den Vereinigten Staaten".

