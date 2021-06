Die Bildung der Vierer-Römerkoalition für Frankfurt wird ein weiteres Mal aufgeschoben. Nach Streit um die Verteilung von Geldern und Kompetenzen war diesmal das Internet schuld.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Frankfurter FDP muss Online-Abstimmung verschieben [Audioseite] Audio Die geplante Regierungskoalition im Römer ist geplatzt. Bild © hr Ende des Audiobeitrags

"Die Basis für den Erfolg in der Zukunft ist die Leistungsfähigkeit unserer digitalen Infrastruktur." Das schreiben die hessischen Liberalen in ihrer Vision für ein FDP-geführtes Hessen im Jahr 2030. Wie aktuell die Problematik heute schon ist, davon konnte sich die FDP in der größten Stadt des Landes ganz aktuell ein Bild machen: Sie musste ihre Entscheidung über den Koalitionsvertrag in Frankfurt am Mittwochabend vertagen. Der Grund: Internetprobleme.

Die außerordentliche Kreismitgliederversammlung musste wegen technischer Probleme abgebrochen werden. Zu viele Teilnehmer hatten sich zu der virtuellen Versammlung eingewählt, wie die Fraktionsvorsitzende Annette Rinn sagte.

Nächste Verzögerung in Frankfurt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Frankfurter FDP die Bildung der neuen "Ampel-Plus"-Römerkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt verzögert. Ende Mai hatten die Liberalen den mehr als 200 Seiten starken Koalitionsvertrag überraschend mit knapper Mehrheit abgelehnt. Danach hatten sich die Parteien erneut zusammengesetzt und am vergangenen Wochenende eine Ergänzung ausgehandelt. Am Mittwochabend wollte die FDP-Basis erneut und über beide Papiere abstimmen. Doch dazu kam es nicht.

Die Internetpanne der selbsternannten Digitalpartei sorgte vor allem bei der Frankfurter CDU für Erheiterung. So twitterte Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker: "So langsam könnte man auf die Idee kommen, dass auch der liebe Gott kein besonderer Freund dieses Wackel-Vierers ist, oder wie soll man diese wiederholten Zeichen deuten?"

uwe becker @itsuwe FDP-Votum zu Koalition in Frankfurt gescheitert | Frankfurt https://t.co/7VcjDvTkTp So langsam könnte man auf die Idee kommen, dass auch der liebe Gott kein besonderer Freund dieses Wackel-Vierers ist, oder wie soll man diese wiederholten Zeichen deuten ? 😉 [zum Tweet]

Nächster Versuch am Wochenende

Ob nun der liebe Gott oder schlicht schlechtes Internet schuld an der neuerlichen Verzögerung in Frankfurt waren: Trösten darf sich die hiesige FDP-Fraktion mit der Tatsache, dass sie nicht die erste ist, die wegen technischer Probleme Segel und Abstimmung streichen musste: Gleiches war der Landes-FDP in Rheinland-Pfalz erst kürzlich beim digitalen Parteitag Ende Mai passiert.

Der Kreisvorsitzende Thorsten Lieb konnte dem Ganzen noch etwas Positives abgewinnen: Die Panne zeige, "wie groß das Interesse an der heutigen Abstimmung war", teilte er mit. "Wir arbeiten schnellstmöglich an einer technischen Lösung finden und werden sehr zeitnah zu einer neuen außerordentlichen Kreismitgliederversammlung einladen." Dafür hat sich die FDP den kommenden Samstag ausgeguckt.