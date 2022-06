Bürgermeister-Abwahlverfahren Schon für 18 Rathaus-Chefs in Hessen war vorzeitig Schluss

Der Stuhl von Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann wackelt, das Stadtparlament könnte ein Abwahlverfahren in Gang setzen. Auf diesem Weg verloren schon einige Stadtoberhäupter in Hessen ihr Amt. In Großstädten ist eine Abwahl allerdings besonders schwierig.