"Ab 100qm, bis 2.500 Euro warm": So suchte Martin Wimmer auf Facebook nach einer Wohnung in Berlin.

"Ab 100qm, bis 2.500 Euro warm": So suchte Martin Wimmer auf Facebook nach einer Wohnung in Berlin. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv), Screenshot: facebook.com (Montage: hessenschau.de)

Frankfurts neuer Berlin-Gesandte sorgt in der Stadtpolitik wieder für Kopfschütteln. Bislang unterstützte Martin Wimmer OB Feldmann (SPD) als Büroleiter auch im Kampf gegen steigende Mieten. In der Hauptstadt sucht er jetzt für sich eine Luxuswohnung - und geht auf Facebook ins Detail.

Martin Wimmers Umzug von Frankfurt nach Berlin hat ein neues Stresslevel erreicht.

Der scheidende Büroleiter von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) soll in der Hauptstadt ab dem Sommer Frankfurter Interessen vertreten. Ein Plan, für den es bereits in den vergangenen Tagen Kritik hagelte: "Absurd", meint der Steuerzahlerbund. Die Landesregierung sowie die Koalitionspartner CDU und Grüne im Rathaus Römer halten Wimmers neuen Job für überflüssig.

Wünsche: schöner Kiez, bis 2.500 Euro Warmmiete

OB Feldmann hält an der Entsendung fest, am 1. August soll Wimmer in Berlin starten. Er ist dort bereits mit seiner Ehefrau auf Wohnungssuche und hat nun mit einem Facebook-Post für weiteres Kopfschütteln in der Frankfurter Stadtpolitik gesorgt.

Der umstrittene Facebook-Post. Bild © Screenshot: facebook.com

"Wir ziehen nach Berlin und suchen ab sofort eine schöne Wohnung", schrieb er dort am Sonntagabend öffentlich und umriss seine Wünsche mit dem Hinweis "gern teilen!":



Wohnfläche: ab 100 Quadratmeter

Warmiete: bis 2.500 Euro im Monat

Lage: halbwegs ruhig, schöner Kiez mit Restaurants, Cafés und Biomarkt - z.B. Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg

Bauweise: ggf. etwas loftartiges

Ausstattung: Vollbad mit Wanne, Balkon oder Terrasse wären schön, Aufzug ab dem 2. Stock

Die Selbstbeschreibung des Ehepaars auf Wohnungssuche: "keine Kinder, keine Haustiere, Nichtraucher, sicheres Doppeleinkommen, nette Nachbarschaft und hervorragender Musikgeschmack".

Martin Wimmer auf Facebook (öffentliches Profilfoto). Bild © Screenshot: facebook.com

Grüne: "Geschmäckle" / CDU: "nicht glücklich"

Natürlich sei das eine private Wohnungssuche, sagte der Fraktionschef der Grünen im Römer, Manuel Stock, am Freitag zu hessenschau.de. "Es hat aber schon ein Geschmäckle, wenn man für 2.500 Euro warm eine Wohnung sucht und sich der Oberbürgermeister als Chef den günstigen und sozialen Wohnungsbau auf die Fahnen geschrieben hat." Bei vielen in der Stadt und der Verwaltung sorge das für Kopfschütteln.

Der Frankfurter CDU-Vorsitzende und städtische Infrastrukturdezernent Jan Schneider nannte Wimmers Facebook-Post "nicht sehr glücklich". "Hier hätte ich von einer Führungskraft mehr Fingerspitzengefühl erwartet." Der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer kommentierte auf Facebook: "Toskanafraktion in Berlin, mit Loft und Biomarkt um die Ecke. War wohl in Frankfurt nicht zu haben.“

Oberbürgermeister-Kandidat Nico Wehnemann von der Satirepartei "Die Partei" schrieb auf Twitter: "Hihi und weiter geht's. Die neue Botschaft von Frankfurt soll super billig werden, der Herr Botschafter lässt es krachen ;)"

Nico Wehnemann @nico_wehnemann Hihi und weiter gehts. Die neue Botschaft von frankfurt soll super billig werden, der Herr Botschafter lässt es krachen ;) https://t.co/sZJxn0sYV0

Die Stadt veranschlagt die Jahreskosten auf lediglich 7.000 Euro - für eine Postadresse am Potsdamer Platz. Ein festes Büro in Berlin soll Wimmer nicht beziehen. Er setze auf wechselnde Arbeitsplätze, zum Beispiel in Coworking Offices oder bei politischen Institutionen, sagte er dem Journal Frankfurt . Der Steuerzahlerbund geht inklusive des Gehalts für den Beauftragten allerdings von 100.000 Euro aus. Und Wimmers Büroleiter-Posten im Römer wird neu besetzt.

Der Gesandte schweigt

Oberbürgermeister Feldmann wollte sich auf hr-Anfrage am Freitag nicht zum Facebook-Post seines scheidenden Büroleiters äußern. Eine E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme an Wimmer blieb unbeantwortet, sein Facebook-Post ist inzwischen gelöscht.

Die Stadt versicherte, dass Wimmer für seinen neuen Job in Berlin zusätzlich zu seinem Gehalt keinen Wohnkostenzuschuss erhält. Auf hessenschau.de-Nachfrage sagte der Sprecher der Stadt: "Die Antwort ist: Nein."