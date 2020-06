Dass es einen Untersuchungsausschuss zum Mordfall Lübcke geben soll, darüber herrscht Einigkeit im Landtag. Nicht aber über die Besetzung des Gremiums. Jetzt haben die schwarz-grünen Regierungsfraktionen einen Vorschlag gemacht.

Den Vorsitz des Untersuchungsausschusses zum Mordfall Lübcke wollen die schwarz-grünen Regierungsfraktionen zwar aus ihren Reihen besezten - konkret sehen sie dafür den CDU-Abgeordneten Christian Heinz vor. Der stellvertretende Vorsitz sowie der Posten des Berichterstatters soll aber an die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP übergehen, schlugen CDU und Grüne am Dienstag in Wiesbaden vor. Vor allem der Posten des Berichterstatters ist von Gewicht, da dieser am Ende den Vorschlag zum Abschlussbericht vorlegt.

"Parteipolitische Ränkespiele vermeiden"

"Damit setzen wir ein Zeichen, dass uns die gemeinsame Aufklärung des schrecklichen Todes von Dr. Lübcke wichtig ist und wir im Ausschuss parteipolitische Ränkespiele vermeiden wollen", erklärten die Fraktionsvorsitzenden Ines Claus (CDU) und Mathias Wagner (Grüne). Der parlamentarische Untersuchungsausschuss soll am Dienstagabend nach der Sitzung des Landtags seine Arbeit aufnehmen.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war im Juni 2019 getötet worden, es gibt mutmaßlich ein rechtsextremes Tatmotiv. Im Untersuchungsausschuss soll es um mögliche Behördenpannen gehen. Im Fokus steht dabei der mutmaßliche Haupttäter, der Deutsche Stephan Ernst. Er war zwar als Rechtsextremist aktenkundig, aber zum Tatzeitpunkt nicht mehr unter besonderer Beobachtung des Verfassungsschutzes. Der 46 Jahre alte Ernst steht derzeit wegen Mordes vor dem Oberlandesgericht Frankfurt.

Sendung: hr-iNFO, 30.06.2020, 14.00 Uhr