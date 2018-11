Hier könnte eine Seilbahn verlaufen: zwischen der Orangiere (unten im Bild) und dem Franziskanerklaoster auf dem Frauenberg in Fulda.

Hier könnte eine Seilbahn verlaufen: zwischen der Orangiere (unten im Bild) und dem Franziskanerklaoster auf dem Frauenberg in Fulda.

Fuldaer FDP will Aprilscherz wahrmachen - und scheitert

In jedem Spaß steckt ein Funken Wahrheit: Die Fuldaer FDP hat den Aprilscherz einer Lokalzeitung aufgegriffen und im Stadtparlament den Bau einer Seilbahn zum Kloster Frauenberg angeregt. Dort war dann allerdings Schluss mit lustig.

Das Kloster Frauenberg thront auf einem der sieben Hügeln Fuldas über der Stadt. Der Heilige Bonifatius soll sich dort bevorzugt aufgehalten haben. Und wenn im Jahr 2023 zur Landesgartenschau vermehrt Besucher in die Stadt strömen - warum ihnen nicht den Weg vom Dom auf den Frauenberg, der zu Fuß um die 15 Minuten dauert, erleichtern und sie von der Orangerie aus mit einer Seilbahn hinauf befördern?

Ablehnung im Bauausschuss

Zumal eine solche rund 700 Meter lange Seilbahn, argumentierte die FDP nun im Bauausschuss in Rathaus, eine zusätzliche Attraktion in der barocken Domstadt wäre. Bei ihren Kollegen drangen die Stadtverordneten der Liberalen damit jedoch nicht durch.

Die CDU-Vertreter im Ausschuss sprachen sich gegen eine Seilbahn an der vorgeschlagenen Stelle aus. Das Barockviertel würde damit durchschnitten. Bei der SPD wandte man ein: Zwar umfasse das vorgesehene Gelände der Landesgartenschau in fünf Jahren zwar die Orangerie, wo laut FDP die Talstation der Seilbahn entstehen sollte. Der Frauenberg mit der geplanten Bergstation gehöre dann aber nicht dazu. Deswegen gäbe es für eine Seilbahn wohl auch keine Fördermittel vom Land. Vorschlag abgelehnt!

Ursprünglich ein Aprilscherz der Fuldaer Zeitung

Nun gibt es allerorten Seilbahn-Pläne, um Besucher von außerhalb anzulocken oder wie in Frankfurt Pendler von den Parkplätzen am Stadtrand ins Zentrum zu befördern . Was die Idee für den Frauenberg besonders macht, ist die Tatsache, dass sie gar nicht von der FDP stammt - sondern von der Fuldaer Zeitung: Diese hatte im vergangenen Jahr eine Seilbahn zum Franziskanerkloster über den Dächern der Stadt vorgeschlagen. Dabei handelte es sich allerdings um einen Aprilscherz. Beinahe wäre aus Spaß nun Ernst geworden.